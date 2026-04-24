年薪百萬也能拿「黑卡」？日媒揭 : 不是有錢就行、關鍵在「這幾件事」

俗稱「黑卡」的美國運通百夫長卡（American Express Centurion Card），是目前全球最頂級的信用卡片。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人以為「黑卡」門檻高不可攀，動輒要年薪破千萬才有機會入手，但在日本，卻有一名年收入約700萬日圓（約新台幣138萬元）的網友持有黑卡，讓不少人跌破眼鏡，「原來黑卡，不只是有錢人的專利」。

日媒指出，多數黑卡採邀請制，許多人可能認為黑卡是富人的專屬，但實際上年收入並非是讓發卡機構獲邀的唯一標準，這只是衡量還款能力的一個指標。關鍵在於，發卡機構更在意的是「持卡人的收入是否穩定且具持續性」。

請繼續往下閱讀...

舉例來說，一位年薪1000萬日圓（約新台幣197萬元）、但收入來源波動較大的業務人員，與一位年薪700萬、在大型企業長期任職的上班族相比，後者在「穩定性」這一項上的評分，反而可能更高。

另一個更關鍵的因素，是所謂的「信用紀錄」。擁有高等級信用卡的人，多半都累積了長期良好的使用紀錄，包括穩定刷卡、準時還款、沒有延遲紀錄等。對銀行而言，最重要的是避免壞帳風險，因此即使收入高，但曾有延遲繳款紀錄的人，評價反而可能不如那些長期穩定使用、紀律良好的用戶。

多數黑卡採邀請制，也就是由銀行主動發出「邀請函」，而不是開放申請。想要提高被邀請的機率，常見做法是先持有同一家銀行的金卡或白金卡，並維持一定水準的年刷卡金額，同時長期保持無延遲繳款的紀錄。這種「一步步升級」的過程，比單純提高收入更實際，也更有機會通往最高等級的卡片。

當然，拿到黑卡之後，另一個現實問題是：值不值得。黑卡年費往往高達數十萬日圓，對年薪700萬的人來說，絕對不是一筆可以忽略的固定支出，但相對地，它所附帶的服務也相當完整，例如24小時全年無休的禮賓服務、高級飯店升等、專車接送等。如果這些服務是你生活中會頻繁使用的，那麼確實有機會「用回本」，甚至帶來效率與體驗上的提升。

其中最具代表性的，是禮賓服務。從訂餐廳、安排旅遊到各種預約事項，都可以交由專人處理，對於行程繁忙的商務人士來說，能節省大量時間與精力，這也是許多持卡人認為最實用的價值所在。不過，如果平常很少用到這些服務，那麼再高級的卡片，實際效益也可能有限。

總體來看，年薪700萬並非完全沒有機會擁有黑卡。審核機制是綜合評估，包括收入水準、工作穩定性、信用紀錄與長期使用行為。

與其一味追求「身份象徵」，不如先從金卡或白金卡開始，建立自己的信用軌跡，再思考這張頂級卡片是否真的符合你的生活方式。畢竟，比起地位象徵，真正重要的還是這張卡，對你來說好不好用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法