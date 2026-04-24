遺產分配不公平？她照顧失能父親10年 土地房子卻全歸沒照顧的哥哥

遺產規劃是個老生常談的問題，為了避免情感上的對立，更有效的方式是趁父母健在時，舉行家庭會議討論。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕長年與父母相伴、親自送終後，正當終於得以稍作喘息之際，卻迎來了繼承問題的現實。為了家人奉獻的一生，未必會以如願的形式獲得回報。日本一名51歲女子高橋美咲（化名）在離婚後，和父親同住長達10年之久，期間照護與陪同就醫等都是她在做，但父親在82歲高齡過世後，卻在遺囑把將老家與土地全部給了她54歲的哥哥高橋博之（化名），令她無言以對。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，美咲小姐在10年前因離婚而回到娘家，和父親同住。父親5年前罹患腦梗塞，因後遺症導致需以輪椅生活，飲食與洗澡皆需他人協助。美咲小姐一邊在住家附近從事兼職工作，一邊持續進行深夜的照護與陪同就醫。

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另一方面，居住在市中心、已購買公寓生活的哥哥博之先生，則僅在節日時短暫回家露面，並未協助照護。

但父親過世後，美咲小姐打開遺囑，卻發現內容為：「將老家與土地全部由哥哥博之先生繼承」、「剩餘現金全部由妹妹美咲小姐繼承」。

若以評估價值來看，土地與建物的價值遠高於現金與存款。美咲小姐感受到自己10年的奉獻被完全忽視，當場說不出話來。她氣憤地說：「哥哥一次都沒有幫忙照顧父親，卻因為繼承房子就能得到這一切嗎？我可是被綁在這裡10年！」

面對美咲小姐的質問，博之先生露出歉意的表情，並遞出一封信。那是附在遺囑中的父親補充說明內容，裡面寫著美咲小姐從未想過的父親真正心意。

父親在遺囑中解釋：「美咲，真的謝謝你。我太過依賴你的溫柔了。」、「若妳繼承了這間老屋，你這輩子就得和這片祖先的土地綁在一起了。」、「已經足夠了，希望妳用這筆錢，為自己而活。」祖產由長子博之先生承接，讓美咲小姐從「老家這個負擔」中解放，這正是已故父親的願望。

報導分析，在繼承中，全心投入父母照護的子女，自然會認為自己應該比其他兄弟姊妹獲得更多遺產。父親所做出的「刻意將不動產交給他人」的安排，是以子女未來的自由度為優先，而非單純的法律公平。

報導建議，若要減少不公平感，有必要透過遺囑中的「附言事項」，清楚說明資產分配背後的原因與父母的意圖。為了避免情感上的對立，更有效的方式是趁父母健在時，不僅討論「留給誰什麼」，而是以「希望孩子過上什麼樣的人生」為出發點，進行家庭會議。

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