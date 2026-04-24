金價大崩還沒完 ? 摩根士丹利砍目標價近10％ 原因曝光

摩根士丹利將黃金價格目標下調近10%。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格修正發生在一波極為劇烈的跌勢之後，過去六週內，金價自歷史高點回落近4分之1，創下自2008年以來最差的單月表現。對此，摩根士丹利大幅下修對2026年下半年金價的預測，從原本每盎司5700美元下調至5200美元，幅度接近10%，顯示宏觀環境正在重新定義黃金的定位與上漲空間。

分析師指出，這波黃金價格下跌並非單一因素造成，而是罕見的供給衝擊，加上聯準會降息延後，推高實質利率，兩者疊加之下，直接動搖了黃金原本的市場敘事，也讓投資人對其避險角色開始產生動搖。

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回顧2026年，金價走勢可說是劇烈震盪。1月底一度飆升至接近5600美元的歷史新高，但隨後在一次劇烈回檔中，單日跌幅就超過10%。之後，美伊戰爭爆發初期帶動金價短暫急漲，但通膨壓力很快反過來壓制價格。儘管波動劇烈，今年以來金價仍累計上漲約9%。不過，近期隨著中東局勢出現緩和跡象，價格大致在4650至4850美元區間內震盪整理。

摩根士丹利認為，未來黃金的角色將出現結構性轉變，不再只是由市場恐慌與避險需求主導，更像一個宏觀經濟的「溫度計」，反映流動性環境、債券殖利率與貨幣政策方向。換句話說，影響金價的核心變數，正從情緒轉向數據，從不確定性轉向政策路徑。

外媒認為，根據目前的黃金交易區間和修正後的預測表明，投資者應謹慎行事。近幾個交易日，金價穩定在每盎司4850美元下方，市場似乎正在重新調整以適應新的經濟狀況。

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