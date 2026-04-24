太多科技男把AI當情人？29歲女開「人機關係教練課」副業爆紅

生成式人工智慧（AI）快速滲透日常生活。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕隨著生成式人工智慧（AI）快速滲透日常生活，一種全新的職業也悄然出現。美國一名29歲女性米勒（Amelia Miller），不僅是哈佛大學研究員，同時還擔任「人機關係教練」，專門協助那些與AI聊天機器人建立情感連結的使用者，避免過度依賴科技而影響現實人際關係，而她的客戶大多數為來自科技業的男性。

《CNBC》報導，米勒任職於哈佛大學伯克曼網際網路與社會研究中心（Berkman Klein Center for Internet & Society）。她表示，目前許多客戶、大多為科技業男性，他們會將聊天機器人視為朋友、伴侶甚至情感依靠，因此她的工作重點，在於協助他們「有意識地經營這段關係」，同時避免削弱與現實人類互動的能力。

請繼續往下閱讀...

自2025年6月推出這項服務以來，米勒已接觸超過10多名個案，並持續收到大量諮詢需求。她指出，目前最大限制並非市場需求，而是自身可投入的時間與精力。

米勒指出，在她的實務經驗中，有一對處於戀愛關係的客戶，分別向ChatGPT尋求關於彼此爭執的建議，結果反而讓衝突惡化。米勒表示：「模型會各自認同他們的觀點，導致雙方回來後更堅信自己是對的。」

米勒的教練方法，主要來自她身為社會科學家與電腦科學家的背景，以及長達10年「科技如何影響親密關係」的研究經驗。她未透露收費標準，僅表示：「我的目標是幫助人，同時找到讓這項服務可以持續運作的商業模式。」

米勒提出3項核心方法，首先是提升「人工親密關係素養」，讓使用者理解AI聊天機器人是「被設計用來培養情感依附的系統」，並分享相關研究，例如過度迎合、過度討好型回應的潛在影響；其次是建立個人AI使用準則，引導使用者反思與檢視自身使用習慣對人際關係的影響；最後則是透過「類比健身房」概念，透過各種練習，幫助客戶重建因科技使用而逐漸「退化」的社交能力，，例如提升對話投入度與情感表達。

米勒向客戶強調，她並非心理學家或治療師，她的工作與傳統心理健康服務不同。不過她認為，未來需要更多橫跨社會科學與科技領域的人才，協助人們建立與AI之間更健康的互動模式。

除了個別諮詢外，米勒去年10月也開始推動團體工作坊，目前已在4個科技組織與會議中舉辦，每場最多可容納70人，且尚未收費，並計畫將課程延伸至中小學與大學。她表示，不論形式如何，她的核心目標一致，就是讓人們意識到，與AI互動可能改變人們對人際關係的期待，並在這些改變變得難以逆轉之前，及早調整。

報導分析，米勒這份副業的存在，反映出AI使用者正逐步將技術擬人化，並在日常生活中產生更深層依賴，進而牽動心理健康與社交行為。根據一項針對逾2萬名美國成年人的調查，目前已有超過10%成年人每天使用生成式AI，其中近9成用於個人用途，例如情緒支持與建議。在年輕族群中，這種趨勢更為明顯。研究顯示，2025年初，美國18至21歲族群中，近4分之1曾使用AI尋求心理健康建議，且約3分之2的使用者每月至少使用1次以上。

根據1名OpenAI產品政策研究員於2025年4月發表的論文，大量使用AI聊天機器人，可能對心理健康與社交福祉帶來正反兩面的影響。包括Anthropic、Google與OpenAI在內的AI公司表示，已強化聊天機器人在面對心理健康危機時的回應能力，並強調相關技術不應取代專業心理治療。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法