IEA警告：現在正面臨歷史上最大的能源安全威脅

IEA執行董事比羅爾（Fatih Birol）。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）週四（23日）警告，現在全球正面臨歷史上最大的能源安全威脅。

比羅爾週四接受《CNBC》訪問時表示，截至今（23）日，我們每天失去了1300萬桶石油，而且關鍵大宗商品出現了重大中斷。比羅爾先前就已警告，伊朗戰爭和荷姆茲海峽持續關閉，將導致全球面臨史上最大能源危機，並呼籲政府加強韌性，採用替代能源。

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比羅爾預期，核能將先得到推動，再生能源成長將非常強勁，太陽能、風電和其他能源，並預計電動車將從中受惠。比羅爾補充，替代石化燃料也可能捲土重來，在一些國家，煤炭可能會受到推動並回升，尤其是亞洲一些大國。

這條重要的海上通道，戰前每天有平均2000萬桶石油和石油商品運輸，現在卻受到「雙重封鎖」，伊朗和美國都不允許船隻進出海峽。

IEA將荷姆茲海峽描述為「世界上最關鍵的石油運輸要點之一」，並警告關閉海峽將影響全球經濟成長，推升通膨，並可能導致能源面臨配給。IEA警告，歐洲即將出現航空燃料短缺，一些國家可能在幾週內面臨短缺。

比羅爾表示，歐洲大約75％的航空燃料來自中東的煉油廠，而這現在基本上已經降到零。歐洲正試圖從美國和奈及利亞獲取航空燃料，如果無法從現在的國家獲得額外的進口，將陷入困境。

由32個成員國組成的IEA已於3月同意釋放4000萬桶石油，以應對全球能源供應中斷的影響。比羅爾4月初表示，儘管IEA考慮釋放第2批儲油，但這樣的行動只能提供暫時的緩解，而非解決危機的辦法，這只能幫助減輕痛苦，不能治癒，真正的治療方法是開放荷姆茲海峽。

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