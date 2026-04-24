英特爾財測超預期 盤後狂飆近20％

英特爾週四（23日）在盤後交易中狂飆近20％。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾週四（23日）公布財測，預測第2季收入將超過華爾街預期，反映市場對資料中心AI伺服器處理器的強勁需求，推動英特爾股價在盤後交易中狂飆近20％，市值增加640億美元（約新台幣2.02兆元）。

《路透》報導，英特爾預測，Q2收入將落在138億美元至148億美元（約新台幣4361.49至4677.54億元）之間，相較之下，LSEG編制的數據顯示，收入預計在130.7億美元（約新台幣4130.77億元）。英特爾Q2每股盈餘預計為20美分，遠超市場預期的9美分。

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在多年的判斷失誤，導致英特爾在蓬勃發展的AI產業失去立足點，執行長陳立武上任後制定了一項復甦計劃，透過資產出售和裁員改善英特爾的財務狀況。陳立武也籌集大量投資，與美國政府、輝達和軟銀達成交易，為英特爾的代工業務提供急需的動力，並激發了投資人對公司長期成長的強烈信心。

雖然英特爾錯過了AI熱潮的初期階段，但一個新的機會以先進CPU（中央處理器）的形式出現，雲端服務供應商已從訓練模型轉向部署CPU。在談到CPU需求復甦時，陳立武表示，這不只是英特爾的一廂情願，而是從客戶那裡聽到的，在產品需求分析中也淺而易見。

雖然GPU（圖型處理器）用於處理生成內容所需的大規模數學運算，CPU則適合處理具備推論能力的自動AI代理完成的工作。

英特爾財務長辛斯納（David Zinsner）表示，英特爾對於收入前景樂觀的部份原因是，公司已選擇上調晶片價格，以支付與生產更多晶片有關日益成長的成本。然而，英特爾滿足需求的能力仍取決於公司能否繼續大規模生產處理器，並且沒有瓶頸和供應問題。

英特爾的代工業務週三（22日）拿下馬斯克新的Terafab計劃合約，成為英特爾下一代14A製程的首家主要客戶。英特爾本（4）月稍早也擴大了與Google在AI CPU方面的合作，並加入了馬斯克的Terafab AI晶片計劃，與SpaceX和Tesla合作，以製造驅動機器人和資料中心的處理器。

英特爾Q1收入為135.8億美元（約新台幣4291.95億元），超過了預期的124.2億美元（約新台幣3925.34億元）；代工業務Q1收入為54億美元（約新台幣1706.4億元），英特爾自身的訂單佔了大部份；資料中心和AI部門的收入為51億美元（約新台幣1611.6億元），高於預期的44.1億美元（約新台幣1393.56億元）。

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