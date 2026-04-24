Meta AI商家助理登台！支援繁體中文上線、一鍵最佳化投放成效

Meta AI商家助理於台灣開放測試，助品牌精準決策，廣告管理介面導入AI輔助，生成數據洞察報告、提供客製化策略。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕Meta宣布旗下「Meta AI商家助理」正式擴大測試版圖， 於台灣、美國、歐洲、中東、非洲、亞太及拉美等地逐步開放，且全面支援繁體中文及更多語言。這項工具主打以AI強化廣告投放與行銷決策流程，讓本地企業與代理商能更直覺導入，進一步提升社群行銷效率。

此次升級的一大亮點，在於將AI助理直接整合進既有的廣告操作環境，包括Meta廣告管理員、商務管理平台與企業支援中心。企業用戶無需切換工具或重新學習操作，即可在熟悉介面中啟用AI功能，透過對話形式即時取得數據洞察與操作建議，讓AI成為日常營運的一部分。

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在功能面上，Meta AI商家助理透過分析企業專屬數據，提供客製化的「機會分數」與最佳化建議，協助品牌檢視廣告成效、比對市場基準，並即時調整投放策略。同時，系統也能快速處理帳號相關問題，包括帳號停權申訴、廣告投遞異常、預算調整與付款問題等，大幅降低操作門檻。

測試數據顯示，導入Meta AI商家助理後，企業在處理常見帳號問題的解決率提升約20%；而中小企業若採納AI提供的最佳化建議，平均可降低12%的廣告成本，顯示其在提升效率與控制成本上的實際效益。

實際案例方面，美國運動機能品牌Protein Milkshake指出，透過AI提供的個人化建議，團隊能將更多心力投入創意與顧客經營，並嘗試更多元的行銷策略；社群廣告代理商WebMO也認為，AI助理嵌入既有流程後，不僅加快決策速度，也讓廣告最佳化更加精準，提升整體作業效率。

Meta表示，未來將持續依據廣告主回饋最佳化功能，並進一步強化從行銷規劃到執行的全流程支援。隨著AI深度融入廣告工具，社群行銷正從「操作導向」走向「決策導向」，企業也可望在競爭激烈的數位市場中，找到更具效率與成長潛力的解方。

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