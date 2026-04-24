用完的空瓶去哪了？茶籽堂攜手遠東新世紀打造最短循環路徑

本土品牌茶籽堂宣布攜手遠東新世紀與FNG世代設計，串聯五大旅宿場域，打造洗沐保養空瓶的「最短循環路徑」。（業者提供、截自FNG世代設計網站）

〔記者邱巧貞／台北報導〕你有沒有想過，那支用完的洗髮瓶，最後去了哪裡？在台灣，寶特瓶（PET）回收率已高達97%，但相較之下，美妝空瓶回收後「去了哪裡、變成什麼」，長期以來仍存在資訊落差與想像空間。對此，本土品牌茶籽堂選擇親自給出答案。

茶籽堂近期發表全新識別瓶器，主打「回到根本」的循環設計，並宣布攜手遠東新世紀與FNG世代設計，串聯五大旅宿場域，打造洗沐保養空瓶的「最短循環路徑」，從消費者使用後的空瓶出發，回到原料端再生，再重新回到生活場景之中，啟動全生活情境循環。

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在設計端，茶籽堂自2018年推動永續策略，今年進一步聚焦「循環源頭」與「設計源頭」兩大面向，從原料到消費者體驗全面優化。新一代瓶器回歸簡約設計語言，減少多餘裝飾，讓氣味與使用感成為核心；同時優化瓶身結構，降低運輸耗損與資源浪費。其中壓頭設計為一大亮點，在瓶身已採100% rPET材質的基礎上，壓頭再生料比例提升至逾60%，並同步改善按壓手感與防漏機制。

為讓循環真正落地，茶籽堂同步串聯回收與再製端，透過遠東新世紀的再生技術，以及FNG世代設計的回收系統，空瓶得以回到原料端，轉化為食品級容器、紡織品，甚至太陽眼鏡、衣架等日用品，延續材料生命。

同時，品牌也將循環機制導入消費端，強調「People × Planet」的行動力核心。茶籽堂指出，回收體系中最關鍵的一環仍在於「消費者參與」，即日起，民眾只需將使用完的瓶器帶回全台直營門市，每一個大空瓶（120ml以上軟管、塑膠瓶、玻璃瓶），或每三個小空瓶（60ml以下），即可折抵10元消費金，透過具體誘因，將「帶回空瓶」轉化為日常可實踐的行動。

此外，品牌也將循環機制延伸至旅宿場域，首波合作包括溪頭福華渡假飯店、高雄福華大飯店、澎澄飯店、知本老爺飯店與HOME Hotel，讓消費者在旅行中使用的備品，也能自然進入回收再生系統。

當設計、回收與消費行為被重新串聯，回收不再只是終點，而是一段持續循環的起點，隨著門市與旅宿網絡擴大，茶籽堂預估三年內將有12萬支空瓶進入完整再生流程，試圖補上循環經濟中最容易被忽略的「最後一哩路」。

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