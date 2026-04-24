川普又點名台灣 稱美國很快將取得近50％晶片市場

川普稱美國很快將會取得近50%的晶片市場，並警告如果不到美國設廠生產，之後將面臨非常高的關稅。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普過去曾宣稱，美國「很快」將重返全球50%的晶片市場地位，他23日再度表示，美國很快將會取得近50%的晶片市場，他也提到幾乎所有的晶片都來自台灣、南韓等國家，並警告如果不到美國設廠生產，之後將面臨非常高的關稅。

川普過去就曾多次宣稱台灣「搶走」晶片生意，他23日在白宮再度提到晶片議題，並稱在一年半或兩年後，不在美國製造的晶片要進入美國，就得面臨非常高的關稅，川普也稱，美國很快就會擁有近50%的晶片市場，「我們要把他們全都帶回來」。

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美國商務部長盧特尼克23日針對2027財政年度預算出席國會聽證會時也表示，在川普的指示下，美國要求晶圓廠回到美國製造，預期川普任內的對美半導體產業投資將高達1兆美元，並指「美國商務部」正積極推動指標性企業落腳，包含美光科技承諾投資2000億美元、台積電也承諾投資1650億美元等，且未來台灣將有5000億美元的資金持續湧入美國。

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