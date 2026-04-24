美股收盤》油價漲、軟體股領跌！道瓊挫179點 台積電ADR跌逾1％

週四美股多下跌。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕受軟體股下跌和油價上漲的影響，週四美國股市回落，道瓊工業指數下跌179.71點、0.36%，標準普爾500指數下跌0.41%，那斯達克指數跌0.89%，費城半導體指數反漲1.71%，台積電ADR下跌1.23%，收在382.66美元。

綜合外媒報導，電腦硬體與雲端技術大廠IBM和雲端龍頭ServiceNow公布最新季度業績，儘管IBM的營收和利潤均超出預期，並維持全年業績預期，投資者卻不甚滿意，股價下跌超過8%。ServiceNow的訂閱收入成長則受到中東衝突的阻礙，股價暴跌近18%。其他軟體股也紛紛轉跌，微軟下滑約4%，帕蘭泰爾下跌超過7%，甲骨文跌約6%。

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此外，伊朗戰爭的不確定性籠罩著市場，週四，美國總統川普下令海軍「擊斃任何在荷姆茲海峽布雷的船隻」，當天油價走高，維持在每桶100美元附近。以色列媒體報導，伊朗議長已退出談判團隊，引發外界擔憂伊朗革命衛隊正在加強對伊朗的控制。

道瓊工業指數下跌179.71點或0.36%，收49310.32點。

標普500指數下跌29.50點或0.41%，收7108.40點。

那斯達克指數下跌219.07點或0.89%，收24438.50點。

費城半導體指數上漲169.31點或1.71%，收10078.57點。

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