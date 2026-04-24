阿嬤領光存款跟風All in黃金 3週賠掉12萬嚇傻了

初次上稿04-23 22:36 更新時間 04-24 07：24

金價近期表現不如預期。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕近期金價表現欠佳，買在高點的投資人心在流血。一位越南民眾分享家中母親聽從朋友建議，將存款幾乎領光光，全押注黃金，未料金價下修，目前損失已達1億越南盾（約台幣12萬），不時呆坐客廳嘆息清點損失。雪上加霜的是，銀行利率上升，意味著這名阿嬤兩頭賠，後悔不已。

請繼續往下閱讀...

越南民眾Dao Ngoc投書《越南快訊》，分享母親投資黃金滑鐵盧的經歷。他說，三月初母親決定把儲蓄帳戶裡的錢全部領出來，因為利率太低，收益「不划算」。當時金價正在攀升，一度飆升至每兩超過1.9億越南盾（1兩約等於37.5克，約台幣22.8萬），包括母親在內的許多人都認為，由於中東衝突及其引發的全球動盪，金價還會繼續上漲。

Dao Ngoc說，母親聽從幾個朋友的建議，買了5兩黃金，幾乎花光了所有積蓄，「我既不反對也不支持她的決定，畢竟那是她自己的錢，而且我也多少被黃金熱潮沖昏頭。」

但僅僅三週後，金價暴跌至每兩1.7億越南盾（約台幣20.4萬）以下。有一天晚上，Dao Ngoc看到母親呆坐在客廳，不時嘆息著清點損失，每兩金損失約2000萬越南盾（約台幣2.4萬），總計約1億越南盾（約台幣12萬）。慘的是，銀行利率也在上升，這意味著兩頭賠。

Dao Ngoc有感而發的說，母親的經歷反映了許多缺乏經驗投資人的遭遇，由於缺乏金融知識或明確策略，出於害怕錯過機會而盲目跟風，最終在高點進場。他坦言，母親的經驗也提醒自己，在投資之前，一定要先清楚了解投資標的和風險，有時候，按兵不動比跟風更安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法