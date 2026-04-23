離岸風電區塊開發部分風場進度停滯 經長：移到3-4期辦理

離岸風電區塊開發3-1、3-2期因多重因素導致風場進度停滯。離岸風電示意圖。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕離岸風電區塊開發3-1、3-2期因多重因素導致風場進度停滯，除部分風場有進度外，其餘開發商大多呈現「集體躺平」狀態，要按時程達標幾乎已可確定是不可能的任務。經濟部長龔明鑫今天表示，未能順利開發的風場將移至3-4期推動，「優良條件都還在」，整體政策方向不變。

經濟部長龔明鑫今天坦言，3-3期選商制度與3-1期及3-2期「有點不太一樣」，當初3-1期及3-2期選商被外界批評躉購價格太高，對開發商有利，所以改而採用競標方式，最後所有開發商投標都開出0元競標，導致選商的辨識度消失不見，而其他評比條件卻未能充分反映開發商的執行能力與財務能力，因此後來陸續有些開發商有執行上的困難與財務窘迫等情況，經濟部予以尊重。

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龔明鑫續說，案場裝置容量與空間都還在，只是移到3-4期辦理選商，「優良條件都還在」，整體政策方向不變。

龔明鑫續指，3-3期選商辦法上就改變思維，回歸到以開發商的執行能力為主，包括過往實績證明並納入財務能力評估，後續才納入ESG評比，「這樣的情況下，就可以比較確保選出來的開發商是有能力執行、財務狀況也很好」。

3-1期與3-2期實際動工案量不如預期，恐影響未來綠電供應。龔明鑫表示，政府將透過3-4期儘速補足缺口，雖然時程可能延宕1年，但仍能朝2030年目標推進，已盤點後續可開發海域與容量「看起來蠻樂觀」，除固定式風場外，未來若推進至外海並導入浮動式風電，整體可施作的空間可以擴大。

龔明鑫表示，今年底累計5.3GW裝置容量可完成併聯，長期目標還是2050年達到40GW裝置容量，初步估計2035年可達近19GW，1GW約可發出40億度電，粗估屆時離岸風電占總發電量比重將逾2成。

談及3-4期時程，龔明鑫說，已有超過5家業者關切選商機制，未來將再進行更細部溝通，若3-3期預估在今年下半年、年底前完成選商，盡快在明年對外說明3-4期選商事宜，3-4期併網時間初估落在2031至2032年間。

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