地緣衝突影響轉短期化 法人建議聚焦基本面與AI趨勢

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕隨著美伊停戰協議更新，油價再度波動，但美國通膨微升影響聯準會降息預期，市場投資回歸基本面。摩根資產管理指出，企業獲利成為推升股票動能的關鍵，科技巨頭AI資本支出增加及模型訓練成本下降，預期將帶動台灣電子產品出口與台股表現。

摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰分析，回顧過去35年，地緣衝突對美亞股影響多屬短期，且通常在衝突爆發後1至3個月內出現指數反彈；2022年俄烏戰爭因衝擊供應鏈且正值疫情後，引發嚴重通膨，導致聯準會暴力升息，造成股債齊跌，與當前中東戰事結構不同，投資人應回歸基本面。

請繼續往下閱讀...

他進一步說明，科技巨頭在AI資本支出持續成長，預期美國企業AI普及率將由目前的18%在未來半年提升至22%，尤其在金融與醫療等領域應用廣泛；加上模型訓練成本顯著下降，如ChatGPT模型訓練成本大幅降低，將鞏固AI發展趨勢並帶動供應鏈需求。

摩根環球市場策略師林雅慧觀察台股變化，指出台股長期與電子出口連動，雖然目前18.6倍本益比高於歷史平均，但受惠AI帶來的台股結構性改變，台廠供應鏈出口擴大，獲利年增率已達35%，顯示現階段估值尚稱合理。

她同時提醒，中東戰事帶來的長期影響，包括全球能源需求來源轉變，以及AI發展促使市場區分模型領先者與被顛覆者，均會驅動法人重新思考產業配置。

摩根資產管理亞太區ETF團隊產品專家佘珮嘉觀察到，面對市場震盪，投資人理財思維轉變，衍生性收益ETF在整體管理規模的佔比，已從2021年的1成快速攀升至目前的2成5，顯示投資人對於收益來源有更積極的需求。

她指出，這種趨勢反映在台灣主動式ETF市場，部分產品運用掩護性買權策略，顯示投資人不再僅依賴被動收益，更傾向主動創造多元收益來源；目前台灣主動式ETF規模已達2982億元，2026年以來新增1020.14億元，投資人參與度顯著提升，展現出台灣投資市場更加積極的理財發展方向，值得持續關注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法