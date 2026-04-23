汽機車買氣觀望拉低零售業表現 經部：內需動能仍具韌性

3月零售業中僅汽機車零售業因車市買氣觀望，年減4.4%。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今公布3月內需營收表現，批發業寫歷史新高，零售、餐飲同寫歷年同月新高。3月零售業中僅汽機車零售業則因車市買氣續呈觀望，年減4.4%，汽機車零售業第一季營收年減幅11.2％，拉低整體零售業表現。統計處表示，若排除汽機車零售業，第1季零售業年增率可達5%，可見一般性消費動能仍具韌性。

批發業營收1兆6102億元，年增35.7%，主因新興科技應用需求挹注相關供應鏈出貨動能，其中，機械器具批發業年增72.4%，另汽機車批發業、建材批發業則因市場需求偏弱，分別年減15.8%及10.2%。第1季營業額為4兆1806億元，年增25.6%。

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3月零售業營收4056億元，年增3.2%，其中電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業、便利商店、百貨公司、食品、飲料及菸草零售業均呈年增，僅汽機車零售業則因車市買氣續呈觀望，年減4.4%。零售業第1季營收1兆2193億元，年增2.1%。陳玉芳表示，若扣除汽機車零售業，第1季零售業年增率可達5%，可見一般性消費動能仍具韌性。

統計處上月原預估3月零售業可能翻黑，主因中東戰爭拉升通膨導致降低消費力。統計處副處長陳玉芳說明，3月零售業優於預期，主因電子購物及郵購業、資通訊及家電設備零售業，包括國際品牌手機新品上市，帶動買氣。

3月餐飲業營收876億元，年增2.3%，第1季營收2847億元，年增3.8%。

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