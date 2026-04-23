昕力資跨足半導體全球供應鏈 加速國際佈局

昕力資切入半導體供應鏈商機。圖為董事長姚勝富。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃資訊服務商昕力資*（7781）今日表示，近日營運有3大斬獲，包含爭取協助國泰導入ChatGptEnterprise企業版，將加強與OpenAI之深度合作，正式取得台灣重要半導體企業的供應鏈資格，以及越南市場獨家代理群聯產品，擴張東南亞市場。

昕力資董事長姚勝富認為，公司深耕醫療、金融之後，再成功跨足半導體產業，因此同步啟動現增以全面落實重要布局，未來將從系統商全面升級為AI戰略解決方案提供者。

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姚勝富表示，取得重要半導體企業的供應鏈資格，是昕力資重要里程碑。半導體產業對軟體供應商的要求極為嚴苛，涵蓋資安認證、系統穩定性、合規架構等多個面向，進入門檻遠高於一般產業。通過審核，不僅驗證公司長期在高監管產業深耕所累積的技術底蘊，更為後續切入全球半導體聚落奠定基礎。

昕力資核心競爭力，在於旗下ACE（AI Consulting and Enablement）團隊具備從規劃到落地的完整執行能力。憑藉深耕金融業逾21年的產業實力，採取角色化導入策略，深入企業內部流程進行全場景盤整，建立合規治理架構，再透過規模化教育訓練協助員工建立個人化AI工作流程。

昕力資說明，此方法已在高監管的金融與醫療產業獲得驗證，昕力資將以此為基礎，結合「雲地混合」架構，進一步複製至半導體及海外市場。

國際佈局上，昕力資則採取多線並進策略，除越南市場獨家代理群聯aiDAPTIV產品外，本月進一步取得泰國與菲律賓市場代理權，東南亞三大市場將同步展開。

在國際大廠合作方面，昕力資目前已與多家全球頂尖AI與半導體大廠密切進行合作討論，將結合國際大廠資源與昕力資訊的落地實施能力，協助企業建立兼顧主權資安與創新效率的最佳AI方案。

姚勝富表示，昕力資正加速戰略轉型，AI戰略解決方案提供者，期望引領台灣企業在全球AI競賽中，取得主權與創新的雙重領先。

針對本次增資，資金將專注用於兩大方向，一是擴充ACE顧問團隊，將角色化導入經驗從龍頭金控延伸至中型銀行與保險業；二是強化半導體市場研發投入，以及推進越南等海外市場的在地服務佈局，複製台灣經驗至全球半導體聚落，看好未來營運持續成長。

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