合庫金董事改選名單出爐！財政部6席、農會2席。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕合庫金（5880）今年股東會將改選董事，董事提名名單今日出爐，其中，財政部提名6席董事，包含現任董事長林衍茂、總經理蘇佐政，農會提名2席、信用合作社1席。

合庫金將於今年6月18日召開股東會，預計改選15席董事，含一般董事10席、獨立董事5席。

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根據已公告的董事提名名單中，財政部提名6席，包含合庫金現任董事長林衍茂、合庫金總經理蘇佐政以及中央銀行發行局長鄧延達、農業部農業金融署署長李聰勇、中華郵政公司副總經理蔡文慶、合庫銀副理蔡國泰。

農會提名2席，分別為農會理事長蕭漢俊、農會總幹事張永成。信用合作社聯合社1席，為信用合作社聯合社理事主席麥勝剛。合庫銀工會佔有1席，為合庫銀五權分行襄理許家豪。

5席獨立董事包含曾任第一金證券董事長林漢奇、立本台灣聯合會計師事務所資深合夥會計師劉克宜、竑德法律事務所主持律師王翼升以及台北大學商學院院長黃啟瑞、兼任教授楊子菡。

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