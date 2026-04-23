台睿新藥中國肝癌臨床二期試驗 正式開始收案

台睿總經理簡督憲。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃新藥公司台睿生技（6580）宣布，其研發中的抗癌新藥CVM-1118已完成中國臨床二期試驗啟動會議，正式開始收治病人，預計納入40位肝癌病患。此次試驗將結合免疫治療「信迪利（商品名:達伯舒）」抗體藥物進行合併用藥，鎖定當前臨床最受關注的「免疫合併治療」策略。

台睿表示，信迪利免疫製劑為中國信達生物製藥（蘇州）公司與禮來藥廠共同開發的PD-1抗體藥物，已在中國上市，用於合併化療治療非小細胞肺癌以及合併抗血管新生藥物併用治療肝癌。信達此次提供信迪利抗體藥供台睿使用進行聯合治療，未來若CVM-1118可以順利上市，亦可增加信迪利的使用範圍，為一雙贏之策略。

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台睿指出，本次試驗由中國復旦大學附屬中山醫院主導執行，臨床主持團隊對CVM-1118在腫瘤微環境調控上的機制展現高度興趣，並認為其有潛力強化免疫治療效果。臨床團隊評估，患者收案進展可望順利推進，整體試驗有機會於一年內完成收案。

台睿表示，過去二十多年來，經動脈化學栓塞術（TACE）一直是中期肝癌的標準治療方式，但只有30%的病患有效。近年隨著免疫治療與標靶藥物發展，治療策略正從單一局部介入，轉向「TACE合併系統性治療」的整合策略，但目前核可的藥物並不多，CVM-1118切入此市場，有望透過其獨特作用機制，強化TACE療效並延長疾病控制時間，成為中晚期肝癌整合治療的新選擇，進一步打開尚未被滿足的臨床需求。

另一項CVM-1118重要適應症—神經內分泌腫瘤（NET）方面，台睿也同步推進國際布局。該公司表示，已完成與美國食品藥監管理局（FDA）的諮詢會議，並就下一階段臨床試驗設計取得明確共識，為後續開發奠定基礎。同時，台睿正積極尋求國際合作機會。目前已與多家歐洲藥廠展開接觸，並進入盡職調查及合作洽談階段，希望透過授權或策略合作，加速產品在全球市場的開發進程。

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