3月製造業生產年增3成連25紅 Q1寫歷史最強單季

3月製造業生產指數寫歷史單月新高，連續第25個月正成長。（統計處提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕AI（人工智慧）持續暢旺，光環蓋過淡季效應。經濟部統計處今（23日）公布3月工業生產指數136.9，年增28.68%，製造業生產指數139.92 ，寫歷史單月新高，年增30.73%，也是連續第25個月正成長；今年第1季製造業生產指數125.43，寫歷史單季新高，年增率26.52%，連續第9季正成長。

3月製造業生產表現優於原先預期，統計處副處長陳玉芳表示，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等應用需求持續擴增，挹注資訊電子產業生產動能穩步成長，但部分傳統產業因市場競爭及需求回升力道仍緩，抵銷部分增幅。

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資訊電子產業方面，3月電子零組件業年增27.87%，主因12吋晶圓代工、IC 封測、動態隨機存取記憶體、IC 設計等產品生產成長，第1季年增25.6%；電腦電子產品及光學製品業因雲端基礎建置需求熱絡，加以半導體設備投資動能續強，推升伺服器、交換器、半導體檢測設備及零組件等產品生產上揚，年增146.32%，第1季年增131.77%。

傳統產業方面，在半導體先進製程業者持續擴充產能帶動，以及去年同期因應市況調節減產的低基期效應下，機械設備業年增7.48%、基本金屬業年增5.54%；汽車及其零件業受貨物稅優惠與客運車輛電動化政策激勵增產，但在部分車用零件因客戶下單保守抵銷增幅，僅年增0.1%；化學材料及肥料業仍受市場需求疲弱及國際競爭壓力影響，年減3.88%。

展望未來，統計處預估4月製造業生產指數落在130.7至134.7。年增率介於17.7%至21.3％

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