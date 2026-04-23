台股創新高後急殺！新台幣連2黑 守穩31.5字頭

新台幣連2黑，收31.575元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今早衝上 38921 點、刷新歷史紀錄後，指數急速跳水回落，並收黑逾百點，相較於股市劇烈波動，新台幣兌美元匯率表現相對淡定，始終站穩31.5字頭，最後收在31.575元、貶3.5分，匯價連2黑，總成交量則擴大至26.985億美元。

台股今天跌164.32點，收在37714.15點，三大法人合計賣超212.18億元。其中，外資轉為賣超27.85億元。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普再度改口，稱對伊朗的停火協議並非「無限期延長」，且美軍將持續封鎖荷姆茲海峽，此舉引發市場對能源價格與局勢惡化的擔憂。加上被提名為聯準會（Fed）主席的華許在聽證會上展現獨立性，未如市場預期對降息給出明確承諾，市場解讀為「鷹派訊號」，帶動美元指數強勢反彈。

美元轉強下，主要亞幣普遍承壓。根據央行統計，美元指數今日反彈0.37%、韓元貶值0.36%、新幣貶0.27%、日圓貶0.24%、人民幣貶0.17%，相較之下，台幣貶0.11%，表現較為抗跌。

匯銀人士指出，台股高低震盪逾千點，單日成交量破兆元大關，外資在匯市呈現雙向操作，未出現明顯匯出潮，只是股市來到38000點後，波動加劇，後市宜留意外資獲利了結賣壓，不過，隨月底出口商拋匯需求升溫，將對新台幣形成支撐，預期短線匯價仍將在31.5元附近震盪整理，區間約落在31.3元至31.7元，靜待美伊談判進展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法