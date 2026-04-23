3月失業率升至3.34％ 仍創26年同月最低

主計總處今公布3月失業率3.34％，但較上月上升0.02個百分點。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布3月失業率3.34％、續創26年同月最低，但較上月上升0.02個百分點，連續2個月上揚，主因年後轉職潮影響；經季節調整後，3月失業率為3.35％、較上月上升0.02個百分點。主計總處表示，目前勞動市場仍屬穩定，尚未看出中東戰事的衝擊，但中東局勢與美國關稅仍具不確定性，須持續關注。

根據主計總處調查，3月就業人數1163.8萬人，月減6千人、年增2.8萬人；1-3月就業人數平均1164.4萬人、年增2.9萬人。3月失業人數則為40.2萬人，月增2千人，主因受春節後轉職影響，對原有工作不滿意而失業者增加5千人，因工作場所業務緊縮或歇業、季節性或臨時性工作結束而失業各減2千人。

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主計總處表示，去年下半年受美國關稅、全球產能過剩等影響，工時不足就業者人數上升；隨著美國關稅出爐，數字稍微往下降，3月工時不足就業人數12.2萬人、月增3千人，仍屬正常波動範圍。不過，美國總統川普的對等關稅政策遭最高法院撤銷，後續仍待觀察。

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