高德地圖導航便利竟是隱私對價？資安專家教你3大控管關鍵

面對數位足跡持續累積的現況，專家強調，在實務上，不一定需要完全避免使用，關鍵在於對有疑慮的服務平台落實「數據極簡主義」。（下載自Pexels）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中國高德地圖APP所提供的紅綠燈倒數與精準路況預測，在台引發資安疑慮，然而，從資訊安全的角度來看，這類應用程式的本質，早已不只是單純的導航工具，而更像是一台持續運作的「社會行為感測器」，當使用者享受精準到秒的導航服務時，實際上也正在進行一場大規模的資料交換，以自身的移動軌跡，換取演算法所提供的即時服務。

資安專家鄭加海指出，地圖APP所帶來的風險，並非立即性的惡意攻擊，而是一種更難察覺的「長期資料風險」（long-term data risk）。單次導航或許影響有限，但當定位數據長期累積後，足以重建一個人的生活模式，包括通勤時間、活動範圍，甚至日常行為習慣。

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這次中國高德地圖APP引發更深層的隱憂，則來自於「資料治理」問題。與受國際隱私規範約束的服務平台相比，部分跨境導航應用（如中國APP）在資料流向、伺服器位置以及司法管轄權上，往往存在資訊不對稱。當個人資料涉及跨境傳輸時，使用者對資料的掌控力可能逐漸降低，包括資料如何被分析、如何被關聯，甚至在何種條件下可能被調取，皆難以完全掌握。

面對數位足跡持續累積的現況，專家強調，在實務上，不一定需要完全避免使用，關鍵在於對有疑慮的服務平台落實「數據極簡主義」（data minimization），將不必要的資料暴露降到最低。鄭加海指出，在實務操作上，可從以下幾個面向進行基本風險控管：

1.權限控管：

使用者應養成「用完即關」的習慣，僅在必要時開啟定位功能，並將權限設定為「僅在使用期間允許」，同時關閉背景定位與不必要的感測器存取，避免APP在未使用時持續進行追蹤。

2.帳號隔離：

專家建議避免過度綁定個人帳號，降低定位數據與真實身份之間的關聯性，以減少資料被用來重建個人生活模式的風險。

3.隱私設定調整：

在APP設定中關閉個人化推薦與行為追蹤等功能，主動降低被標籤化的可能性，並留意資料可能的傳輸與使用範圍。

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