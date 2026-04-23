11歲買股票就大跌！巴菲特靠「童年5個經驗」拚出4.4兆身家

巴菲特11歲就買下第一支股票。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國財經網站報導，投資傳奇、股神巴菲特（Warren Buffett）目前身價約達1410億美元（約新台幣4.4兆元），外界普遍認為，他的成功很大程度來自童年養成的觀念。以下是他童年學到的5件事，能幫助你改善財務狀況，實現財務自由甚至影響下一代。

1.困境是最強的推力：巴菲特成長於經濟大蕭條時期，當時許多家庭都面臨財務壓力。他因此立志成為富人，擺脫金錢焦慮。這個目標驅動他持續努力，最終在30多歲就成為百萬美元富翁。

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2.父母影響一生：巴菲特從父母身上學到許多金錢觀。他的父親是股票經紀人，帶他認識投資世界，也強調閱讀與獨立思考的重要性；母親則教他如何省錢，例如使用折價券、精打細算購物。

3.小生意也能翻身：巴菲特6歲就開始賺錢，販賣口香糖。成長過程中，他還擦車、在理髮店放置彈珠台等方式賺取收入。之後，他把賺到的錢投入投資，累積出驚人的財富。

4.投資是長期戰：巴菲特11歲就買下第一支股票，理解到複利的威力。他形容財富累積就像「雪球滾下長坡」，關鍵在於越早開始、時間越長，效果越驚人。

5.情緒是最大敵人：巴菲特第一次買股票並不順利，股價一度大跌。但他沒有恐慌拋售，最終小幅獲利出場。這讓他學會控制情緒的重要性。

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