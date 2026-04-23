台股大怒神原因找到了？她忍不住「買一張」 上千網友瘋朝聖

只要巴逆逆看好哪支股票並進場，該股通常會應聲下跌；反之，當她心灰意冷停損出清，股價往往就開始噴發。（取自巴逆逆粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕真的很玄！台股今（23）日上演「大怒神」戲碼，盤中一度創下38921點新高，隨後又突然急速下殺，高低震盪約1700點。有網友發現，被戲稱為「反指標女神」的網紅「巴逆逆」，今日在上午約9點半左右買了一張「00981A」，沒多久後台股就「大反轉」急洩而下，該篇貼文也湧入大量網友「朝聖」，目前已有超過2000則留言。

巴逆逆原為「重機女神」，她本身是重機騎士，因外型冷艷、身材姣好，卻有著極度反差的性格走紅。沒想到，近來她因為在股市上表現而知名度大響，只要巴逆逆看好哪支股票並進場，該股通常會應聲下跌；反之，當她心灰意冷停損出清，股價往往就開始噴發。她也喜獲多個新綽號如：股市最強反指標、冥燈女神、地獄倒楣鬼等。

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00981A最近幾個月創下驚人績效，經理人陳釧瑤被網友尊稱為「瑤池金母」。00981A也在今日下午12點17分成交量突破百萬張，成為台股成交量第一的上市個股。不少網友今日一早起床發現台股大漲，打開社群媒體發文慶祝。其中，「巴逆逆」也在粉專「吃土鋁繩-巴逆逆」分享了一張群組對話截圖，表示她在9點半左右買了一張28.05元的00981A，並表示：「我終究忍不住誘惑。」

沒想到，接下來台股急轉直下，最終收在37714點，中間高低震盪約1700點，多檔個股跳至跌停，股市APP打開是一片慘綠。00981A最低也殺至26.02元，最後收在26.62元。

目前巴逆逆粉專該貼文已有超過2000則留言，不少網友笑稱，連「瑤池金母也敵不過鋁繩」，其他網友也紛紛留言：「難怪我剛剛蒸發六位數」、「鋁繩大戰瑤池金母」、「反指標發威」、「盤中看到高點急遽下殺1000點我就知道一定是女神在發功了」、「有夠猛，直接反轉」。

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