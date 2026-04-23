精準導航的代價？高德地圖運作曝光 專家示警「社會行為數據」風險

中國高德地圖引起資安疑慮。（記者王藝菘攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中國地圖App服務平台高德地圖，近期在台灣推出紅綠燈倒數與車道級導航等功能，因其高度準確性與即時性引發外界關注。

高德地圖是由阿里巴巴集團旗下高德軟體開發的導航服務，功能與Google Maps類似，提供導航、即時路況與3D地圖等功能，此次引發話題的紅綠燈倒數功能，讓不少用戶驚訝其能精準顯示台灣路口的秒數。

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對此，數位發展部出面說明，高德地圖並未與台灣官方資料串接；至於備受討論的紅綠燈倒數功能，其運作原理主要是透過觀察用戶在路口的行為進行推估。

換言之，系統是透過大量使用者手機的GPS訊號，偵測車輛在路口的「停下」與「起步」時間，再透過AI演算法回推出紅綠燈的運作週期，這也解釋了為何車流量大的都市路口準確度較高，而偏鄉地區則相對不明顯。

對此，資安專家指出，高德地圖的技術優勢，正是建立在大量使用者行為數據與演算法分析的結合之上。透過即時收集道路上的移動資訊，系統可以快速判斷交通壅塞程度，並提供最佳路線建議。然而，這些看似便利的功能，本質上都依賴同一件事「持續且大規模的資料蒐集」。

從資訊安全角度來看，關鍵問題並不在功能本身，而在於「資料的累積」與「使用方式」。竣盟科技總經理鄭加海指出，地圖App在運作過程中，會長期蒐集使用者的位置、移動路徑、停留時間與裝置資訊等資料，當使用規模擴大後，這些資料將不再只是個人資訊，而會轉變為具有高度分析價值的「社會行為數據」。

這類數據不僅可用於交通優化，也可能被用來分析人流模式，甚至推估個人生活型態，例如：通勤時間、活動範圍與行動習慣。

他進一步指出，相關風險主要集中在「資料蒐集」與「跨境流動」兩大面向。首先，是高敏感行為數據的累積，定位軌跡與移動模式，屬於可高度還原個人生活的資訊，一旦長期蒐集並加以分析，可能形成完整的個人行為輪廓。

其次，是跨境資料傳輸風險。由於服務架構與中資企業背景，相關資料可能被傳輸至境外伺服器，涉及資料主權與監管權限問題，而使用者往往難以掌握資料實際流向與用途。

鄭加海強調，這類風險的特性，在於其「長期性」與「低可見性」。對一般使用者而言，短期內未必會感受到直接影響，但當定位與行為數據持續被蒐集並進行關聯分析後，確實可能被用來重建個人生活模式，甚至延伸至群體行為分析，例如：交通流動、商業決策，乃至政策制定參考。這種情況被稱為「長期資料風險」（long-term data risk），不會立即發生，也不容易察覺，但一旦形成，其影響往往難以逆轉。

像是高德地圖所提供的風險紅綠燈倒數等功能，確實可以透過數據推算實現，但其背後仰賴的正是大量使用者行為資料的持續累積。他認為，對使用者來說，關鍵不在於恐慌或全面排斥，而是清楚理解在享受便利性的同時，所交換的是哪些資料，以及這些風險是否在可接受範圍內。

資安專家指出，地圖App在運作過程中，會長期蒐集使用者的位置、移動路徑、停留時間與裝置資訊等資料，當使用規模擴大後，這些資料將不再只是個人資訊，而會轉變為具有高度分析價值的「社會行為數據」。（截自網路）

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