台泥駁斥提前改選董事傳言 純屬子虛烏有

台泥指出，為避免重演去年部分股東領不到紀念品，今年已將委託書徵求人由去年6家增加至8家。圖為台泥股東會紀念品為「多功能折疊環保旅行袋」。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕 外傳台泥（1101）股東會將「提前改選」董事，台泥駁斥，該傳言純屬子虛烏有，今年股東會議案提案期間已截止，目前並無任何涉及董事選任或改選之事項。

針對近期市場「擴大徵求委託書」的傳聞，台泥發言人葉毓君澄清，股東會委託書自寄出後至5月22日股東會當日有效，「股東會結束後，委託書就不具任何效力，可以說等於廢紙一張。」

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她進一步說明，董事改選為明年事項，今年並無相關提案、補選或提前改選規劃，目前徵求委託書的唯一目的，是希望通過開會門檻。

台泥表示，股東會開會通知單已於近期陸續寄發，提醒股東收到通知單後即可依規定參與股東會或領取紀念品，相關兌換作業也已同步展開。

台泥指出，去年至今股東人數再增近4萬人，為避免重演去年部分股東領不到紀念品、導致抗議電話不斷的情況，今年已將委託書徵求人由去年6家增加至8家，藉此提高法定受託總額度，最重要為提升股東領取紀念品之便利性。

台泥表示，自張安平接任台泥董事長以來，台泥股東人數自2017年的14.5萬人一路攀升。隨著低碳轉型與全球布局有成，股東人數從十幾萬年年跳升，目前已達55萬5646人，較去年同期增加約3.7萬人，創台泥80年來新高，呈現出「討論度越高、股東人數越多」的現象。

台泥近年推動「水泥風」生活美學，股東會紀念品屢屢成為市場焦點，從水泥質感生活用品、去年廣受好評的環保蓋毯，到今年的「多功能折疊環保旅行袋」，多在發放前便引發高度詢問。

葉毓君指出，根據過往經驗，實務上真正親自前往台泥大樓參加股東會，或是透過電子投票後再另行領取紀念品的股東「極其少數」。絕大多數的小股東仍習慣透過全台委託書徵求據點辦理兌換，這些據點都與各徵求法人機構相互配合。

礙於法規限制，單一「徵求人」能收受的委託書設有已發行股份總數 3% 的上限。去年台泥雖委託 6 家徵求人，但在股東熱情參與下，持股額度僅 4 天便全數滿額。

為此，台泥今年特別增加徵求人至 8 家，藉由拉高整體的受託股份容許量，預估能服務更多小股東，避免因額度用罄導致無法兌換紀念品的情況發生。

台泥補充，公司長期股務代理機構為中國信託，依據《公開發行公司出席股東會使用委託書規則》，若涉及選舉議案時，須由非原股代之機構辦理徵求，這是制度性安排，外界無須過度想像。」

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