零餐飲經驗！他頂下餐廳衝出「年營收1.6億」 親曝背後關鍵

Louis Squires接手一家即將倒閉的老字號自助餐廳，開啟成功事業。（翻攝自網路）

〔財經頻道／綜合報導〕美國一名71歲男子在毫無餐飲經驗的情況下，決定接手一家即將倒閉的老字號自助餐廳，歷經多年虧損與經營困境後，最終成功翻轉事業，如今年營收500萬美元（約新台幣1.6億元），成為當地知名餐飲品牌。當多數人追求降低成本，他卻反其道而行，堅持品質，這場逆轉背後，藏著許多關鍵選擇。

外媒報導，Louis Squires過去長期在零售業發展，曾任職於百貨公司擔任採購與部門經理，後來轉型經營顧問公司。儘管擁有豐富商業經驗，但他坦言，在2017年接手餐廳時，對餐飲業幾乎一無所知。

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當時，一家已有43年歷史的自助餐廳即將歇業，身為老顧客的他，不忍心看到其消失，決定買下設備並重新開業，將餐廳遷至一處舊劇場空間，成立「Magnolia Room Cafeteria」。

然而，創業初期並不順利。Louis Squires不僅需要管理超過30名員工，也面臨設備老舊頻繁故障的問題。儘管當初以約2.4萬美元（約新台幣76萬元）購入整套設備看似划算，但後續維修成本卻成為沉重負擔，導致餐廳前6年幾乎沒有獲利。

轉機出現在他決定汰換設備、重新投資廚房系統之後。隨著維修成本降低，營運逐漸回穩，餐廳才開始轉虧為盈。在經營策略上，他堅持「品質優先」原則。他強調，絕不因降低成本而犧牲食材品質，所有料理幾乎皆為現場手工製作，甚至每週兩次從外州引進新鮮食材。

這樣的做法雖然提高人力與成本壓力，但也成功建立口碑，吸引穩定客源與年輕族群。目前，該餐廳在假日高峰可接待約1000至1200名顧客，年營收逐年成長，2025年已達500萬美元。

Louis Squires回憶，創業過程中曾多次萌生放棄念頭，但最終因員工與顧客的支持而堅持下來。他也建議，有意投入餐飲業者，必須對料理本身抱有熱情，並清楚了解食物應呈現的品質與風味，才能在競爭激烈的市場中站穩腳步。

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