Q1個人房地合一稅收94.2億 為近3年同期最少

過去房市景氣暢旺時，房地合一稅收1年可達千億元，隨房市買氣明顯衰退該稅稅收也跟著滑落。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第一季個人房地合一稅收、呈現北增南衰。根據財政部最新發布，第一季個人房地合一稅稅收金額約94.2億元，年減約7%，更是近3年同期最少，也是近3年同期首次稅收金額未達100億元。

進一步觀察第一季六都個人房地合一稅稅收金額變化，稅收王由新北市以12.15億元拿下，對比去年同期、年增幅約11%，而台北市第一季稅收金額約4.1億元、年增幅約5.5%，也是六都中少數稅收增長的都會區。

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再觀察台中市、第一季稅收金額僅有7.3億元，與去年同期相差不遠，而高雄市稅收金額4.6億元、年減約9%，反觀台南市稅收2.2億元、年減幅達36%，桃園市則是衰退最大的都會區，第一季稅收2.8億元、年減幅高達5成。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去房市景氣暢旺時，房地合一稅收一年就可達千億元，但近兩年房市受政策影響導致交易量下滑，房地合一稅收金額也跟著滑落。

且2016年房地合一稅稅制上路至今，已達10年，因此，越來越多屋主適用房地合一稅稅制，再加上房價歷經飆漲後，賣房時很高機率要面臨高額稅賦，建議民眾可依規定利用重購退稅或400萬元的自用免稅額度。＃

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