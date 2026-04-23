和碩強化北美製造版圖 斥資13.2億元加碼投資墨西哥

市場解讀，和碩加碼墨西哥布局，除可提升供應鏈韌性外，也有助爭取伺服器、車用電子及消費性電子等產品線訂單。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）持續擴大北美製造布局，以因應全球供應鏈重組及美洲客戶在地化需求，管理層今天表示，旗下子公司Pegatron Mexico, S.A. de C.V.取得墨西哥廠房及土地，交易總金額4200萬美元（約新台幣13.2億元）。

觀察近年全球電子代工產業因應地緣政治升溫、美中科技戰及美國關稅政策調整，紛紛加速海外產能重整，墨西哥因鄰近美國市場、享有美墨加協定（USMCA）優勢，成為台系電子代工廠擴產重鎮。和碩此次取得土地面積約9萬6420.952平方公尺（2萬9159坪，廠房面積約2萬9931.083平方公尺（9056坪），未來可望助攻營運表現。

請繼續往下閱讀...

市場解讀，和碩加碼墨西哥布局，除可提升供應鏈韌性外，也有助爭取伺服器、車用電子及消費性電子等產品線訂單，進一步強化美洲營運版圖。且廠房所在地奇瓦瓦州華雷斯市（Ciudad Juárez, Chihuahua）屬於美墨邊境重要製造聚落，鄰近美國德州，具備地理位置優勢，有利縮短交期、降低物流成本，並強化對北美市場的供貨彈性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法