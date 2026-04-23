賴正鎰再掌全國觀光旅館公會理事長 提六大建言

觀光旅館公會理事長交接，北投麗禧酒店董事長蕭景田交接印信給鄉林集團董事長，涵碧樓酒店董事長賴正鎰（左），監事會召集人柴俊林（中）監交。（觀光旅館公會提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華民國觀光旅館商業同業公會今天召開第七屆會員大會，全國商總榮譽理事長賴正鎰再次當選理事長。賴正鎰強調，將會與旅遊相關公會聯手、成立智庫等，持續努力為台灣觀光產業發聲。他並提出六大建言，包括政府應先做好觀光轉型與強化硬體，增加產業實力，才能賺更多觀光財，他說，「只有把台灣觀光大餅再做大，才能做到三年內衝破來台2000萬人次的目標。」

賴正鎰指出，觀光產業是無煙囪產業，在國家整體經濟成長中，扮演著更重要的角色。尤其是台灣具有豐富的自然環境與人文條件，擁有海平面0到海拔3700公尺，從海到山的優美自然景觀，若能做好更多旅遊建設，更適合發展精緻與深度旅遊。

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他提出六大建言，分別為增加觀光國際行銷預算、提升觀光策略層級；強化旅宿業從業人員培訓，提升服務品質；落實旅宿業管理制度、健全觀光產業聯結；強化MICE會展產業、推動高端與深度旅遊；加強觀光設施，改善交通動線；重啟兩岸自由行與團客，增加直航等六大建言。

根據觀光署統計，國際觀光旅館71家，一般觀光旅館46家，共117家，從業人員有1.2萬人，去年整體營收為635億元。一般旅館有3047家，從業人員為5.5萬人，去年總營收約110億元。合法民宿1萬2693家，全年營收約78億元，從業人員為2萬人。旅行業共4283家、從事領隊與導遊約13萬人，全年總營業額超過500億元。

賴正鎰說，國內旅宿業的就業超過21萬人，去年總營業額超過1250億元，若連同遊覽車業、航空業者、禮品店職工、餐飲業者、夜市攤販、計程車司機等也都算是觀光業上下游從業人員，總共約超過200萬人，占了台灣總勞動力1200萬人的六分之一，粗估整個觀光業產值在國民生產毛額GDP佔比約5%。賴正鎰說，台灣觀光大餅再做大，就能增加外匯收入與稅收。

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