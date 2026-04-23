智慧社區服務規模經濟發酵 智生活2025年獲利創新高

智生活每股稅後盈餘（EPS）為2.64元。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕興櫃寬頻與智慧社區服務廠商智生活（7836）今日公告去年（2025）年財報，受惠平台規模經濟發酵與AI應用帶動營運效率提升，全年稅後淨利為1.31億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.64元，各項財務指標皆創新高。

智生活以寬頻服務、以及智慧社區服務為2大營運主軸，營收結構顯示其商業模式更偏向長期服務經營。該公司指出，2025年營收則為8.86億元、年增12%，其中99%來自服務收入、廣告營收佔比不到1%，反映智生活是以社區場景為基礎、以日常需求為核心的智慧化服務型平台。

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從產業發展來看，智生活也分析，這也反映台灣智慧社區市場正由早期以單點功能、硬體建置為主的導入模式，逐步走向以長期服務、持續使用與融合多元社區情境為核心的平台型經營。隨著社區數位化、智慧化與生活服務整合需求持續升溫，服務型平台的商業模式正逐步展現規模效益與市場價值。

智生活科技董事長林子皓表示，台灣不是做不出平台公司，而是能不能做出真正以服務為核心、具長期價值的平台，智生活正逐步證明，智慧社區平台不只做得起來，也能做出規模與獲利。

林子皓也說，隨著社區產業朝數位化、整合化發展，智生活將持續扮演智慧社區科技角色，推動產業升級，也為社區與住戶創造更高價值。

智生活目前已服務全台超過1萬個社區、用戶數突破300萬，全台智慧社區市場滲透率約22%，仍具高度發展潛力，隨著社區服務規模持續擴大，除累積穩定服務基礎外，也同步強化跨場景融合能力，從社區管理延伸至住戶生活服務以及智慧物聯網軟硬整合，持續提升平台價值與用戶黏著度。

展望今年營運，智生活指出，營收成長目標再創新高，未來將持續聚焦三大成長引擎，包含智慧社區物聯網、智慧建築解決方案、到府居家服務與服務品質升級，並從社區顧客長期利益出發，持續深化服務布局、擴大平台價值，打造更便利、更值得信任的智慧社區生活平台。

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