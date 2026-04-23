欺負台灣以為撈到好處！這些水果對中出口零關稅再等10年 南非傻眼了

外媒指出，南非去年拿到5種核果類水果零關稅進入中國，但其他水果類別想零關稅准入可能要等10年。圖為南非水果攤商。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕南非迎合中國打壓台灣，片面矮化台灣，迫遷我駐處，以為北京會大舉開放市場，又被坑了。據悉，南非在去年拿到5種核果類水果零關稅進入中國，但其他水果類別，想零關稅准入可能需要長達10年的時間才能實現。南非媒體直言，目前尚不清楚北京「大力宣傳」允許所有商品零關稅進入中國的提議，何時落實以及能為南非帶來多少實際效益。

綜合南非《Daily Maverick》等外媒報導，南非農業部長史登海森（John Steenhuisen）正在就擴大市場准入進行談判，而中國更廣泛的零關稅政策實施時間和範圍仍不確定。

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報導指，南非爭取到五種核果零關稅出口到中國，但目前尚不清楚北京方面大力宣傳，宣稱允許所有出口商品零關稅進入中國的提議，何時落實以及能為南非帶來多少實際成果。

報導提及，南非貿易、工業和競爭部長Parks Tau 與中國貿易部長王文濤，簽署了《經濟夥伴關係共享繁榮框架協議》。該協議包括自5 月1 日起實施中國對非洲的零關稅政策，但據XA 全球貿易顧問公司的貿易分析師麥凱（Donald MacKay）說，許多農產品出口的關稅取消將在10年後才能實現。

他直言，以為所有商品都能零關稅進入中國市場的想法，並不屬實，或至少不會立即實現。他說，草案顯示，柑橘、葡萄酒、桃子、油桃、蘋果、莓果、葡萄、甜瓜和堅果等產品將逐步實現零關稅，部分產品將提前享有零關稅待遇。

麥凱指出，非關稅壁壘仍是一大限制因素，「即便我們明天就能實現所有農產品零關稅進入中國市場，也無法解決一個更為根本的問題，那就是獲得出口中國農產品的審批流程極其漫長。」他說，由於衛生和植物檢疫方面的要求，審批時間可能長達5到7年。

麥凱稱，南非對中出口主要分為三大類。其中最大的一類是礦產和貴金屬，占出口總額的70%以上，而且這些產品進入中國時已經零關稅或幾乎零關稅；第二類是出口少量製成品，這些其實無關緊要，他質疑，「我們到底能生產出什麼東西是中國做不到的，而且中國還能做得比我們更好、更便宜的？」

麥凱指出，第三類是農產品，這裡存在著真正的機會，但根據南非與中國協議的「早收」清單中提出的關稅草案，這一機遇要到10年後才能完全實現。

至於擴大中國商品進入南非一事，南非媒體直指，鑒於南非對中貿易逆差已經非常巨大，去年，這一數字接近2000億南非幣（約台幣3820億），南非的製造商和工人對進一步擴大中國商品准入持謹慎態度。

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