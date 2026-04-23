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浩鼎總經理無預警退休 公司發聲明了

2026/04/23 17:15

浩鼎公告總經理王慧君申請退休，導致股價重挫跌停。（資料照）浩鼎公告總經理王慧君申請退休，導致股價重挫跌停。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕台灣浩鼎生技（4174）昨日公告，執行長（總經理）王慧君申請退休，退休日期定為4月30日；浩鼎總經理無預警退休消息一出，導致今日浩鼎股價重挫跌停，浩鼎發出聲明表示，公司目前各項營運及研發進程持續推進，既有合作與商務洽談進度亦依計畫進行，不受本次人事異動影響。

浩鼎表示，總經理王慧君自2023年接任以來，帶領公司轉型，聚焦抗體藥物複合體（ADC）領域，推動研發方向調整與資源配置。公司已建構專利的次世代鍵結技術平台Obrion™，該平台整合專有鍵結與連接子技術，以支持製程放大並推動次世代ADC開發，並進一步推進雙特異性（bispecific）抗體與雙藥（dual-payload）設計等研發布局，以因應腫瘤異質性與抗藥性等挑戰。

浩鼎指出，公司將依既定策略推進ADC相關研發與國際合作，並預計本月30日召開董事會，討論後續接任人選及相關安排，以支持公司永續發展。

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