信邦首季每股賺3.6元 新品助攻第二季營運增溫

信邦受惠於各產業需求逐步增溫，加上新品陸續投產，管理層預期第二季營運將優於第一季。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線廠信邦（3023）第一季稅後淨利8.65億元，每股盈餘3.6元，管理層今天表示，受惠於各產業需求逐步增溫，加上新品陸續投產，預期第二季營運將優於第一季。同時，因應人工智慧（AI）算力需求激增與全球勞動力短缺趨勢，公司積極布局AI伺服器浸沒式冷卻系統、人形機器人、低軌衛星及運輸無人機等新應用，強化未來成長動能。

信邦2026年第一季營收82.93億元，季增9.44%、年增1.64%；合併毛利率24.51%，季增0.87個百分點、年對年持平；營益率11.53%，季增2.38個百分點、年減1.5個百分點；稅後淨利8.65億元，季增21.9%、年減6.42%；每股盈餘3.6元，高於去年第四季2.96元，低於去年同期3.85元。

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信邦指出，第一季稅後淨利較去年同期減少，主要因營業費用達10.77億元，較去年同期增加1.4億元，增幅14.89%；費用率12.98%，較去年同期增加1.5個百分點。不過，若與去年第四季相比，營業費用減少2172.9萬元，費用率下降1.51個百分點，較2025年全年費用率13.49%也減少0.51個百分點，顯示營運效率與費用控管已有改善。

從本業表現來看，信邦第一季營業淨利9.56億元，季增37.86%、年減10.06%；營業外損益1.6億元，季增21.29%、年減5.14%；稅前淨利11.16億元，季增35.22%、年減9.38%。隨著市場需求逐步回溫及新產品量產，公司看好第二季營運表現將優於首季。

面對AI與自動化浪潮，信邦持續深耕連接器及連接線組解決方案，積極切入半導體設備、人形機器人、空中計程車、無人商店等自動化領域，同時布局低軌衛星、運輸無人機及其配套的電池組充電機櫃等新市場。此外，針對AI伺服器散熱需求，信邦也提供浸沒式冷卻系統解決方案，協助客戶突破熱瓶頸，搶攻AI基礎建設升級商機，為未來營運增添新動能。

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