報稅季來了！綜所稅6大報稅新制上路 230萬戶有感減稅

財政部今舉辦「所得稅結算申報記者會」，今年結算申報自5月1日起至6月1日止。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今舉辦「所得稅結算申報記者會」，今年結算申報自5月1日起至6月1日止，財政部預估今年申報戶約700萬戶。中區國稅局表示，今年有6大報稅新制，包括基本生活費調高3000元、長照扣除額調高6萬元、放寬人工生殖醫療費用列報扣除以及網紅課稅新規等；其中，基本生活費調高有202萬戶受惠，減稅利益129億元、增加12億元；長照扣除額調高約35萬戶受惠，減稅利益增加10億元。

中區國稅局表示，為了讓民眾輕鬆掌握2025年度綜所稅報稅新制，整理6大重點如下：

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一、調高每人基本生活所需之費用金額。2025年度每人基本生活所需費用金額為21.3萬元，較2024年度的21萬元增加3000元。2025年度申報戶基本生活費總額（21.3萬元乘以申報戶人數），超過依「所得稅法」規定可減除的免稅額及扣除額（包括標準或列舉扣除額、儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房屋租金支出特別扣除額）合計數，差額得自綜合所得總額中減除。

二、調高長期照顧特別扣除額金額並擴大適用範圍。自2025年1月1日起，長照扣除額每人每年扣除額度提高至18萬元，較上年度增加6萬元，並維持排富規定，今年報稅可適用。另，勞動部雖放寬年齡滿80歲以上長者可逕依身分證明文件申請聘僱外籍看護，但要列報長照扣除額，仍應符合身心失能資格；若無聘請外籍看護工而自行照顧者，得自行檢附相關證明文件列報長照扣除額。

三、個人於網路發表創作或分享資訊課徵綜合所得稅作業規範。個人於網路上發表創作或分享資訊，自社群媒體、線上媒體或影音平台等取得分潤性質的勞務收入，例如平臺廣告分潤、付費訂閱分潤、直播收益分成、觀眾打賞或其他類似收入，若不符合應辦理稅籍登記及報繳營業稅規定，即屬於應申報綜所稅的範圍，所得類別為執行業務所得，業別為表演人。

四、人工生殖技術療程之醫療費用。財政部函釋，個人至衛生福利部體外受精（俗稱試管嬰兒）人工生殖技術補助方案的特約人工生殖機構進行療程，雖該機構不屬於公立醫院、全民健保特約醫療院、所且未經財政部認定其會計紀錄完備正確，只要該療程費用經政府核准補助，則該療程費用減除政府補助及保險給付後，即可列報醫藥及生育費列舉扣除額。

五、線上版新增無障礙操作模式。綜所稅申報系統線上版今年起提供無障礙操作模式，便利視障朋友透過無障礙網頁連結報稅系統，搭配報讀軟體即可掌握報稅資訊及完成申報上傳。

六、超商多媒體資訊機（KIOSK）不再提供健保卡認證服務。今年起四大超商（7-11、全家、萊爾富、OK）多媒體資訊機不再提供健保卡認證服務，民眾可改用自然人憑證透過KIOSK取得查詢碼或補印稅額試算繳稅繳納單，家中無讀卡機者，可透過財政部電子申報繳稅服務網使用行動電話認證或電子憑證取得查詢碼。

財政部今舉辦「所得稅結算申報記者會」，今年有6大報稅新制。（記者鄭琪芳攝）

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