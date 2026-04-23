廣錠斬獲東盟儲能系統專案 強攻傳產優化商機

廣錠董事長廖良彬看好傳產優化龐大商機，未來能源事業版圖將擴及智慧電網。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠廣錠（6441）積極布局能源事業，董事長廖良彬今天表示，旗下廣錠能源成功取得「東盟開發實業」具規模指標性的表後儲能系統（BTM）建置專案，成為國內儲能業界具代表性的指標案。廣錠指出，此案可望協助傳統產業解決法規義務、電費節省與電力品質等三大痛點，未來隨著鋼鐵、重工業及AI半導體產業對能源優化需求升溫，相關市場商機上看千億元。

廖良彬表示，此次為東盟開發實業量身打造的儲能專案，具備「一機三效」功能，首先可滿足政府對用電大戶的義務容量規範，其次透過能源管理系統（EMS）進行尖離峰電價套利，降低用電成本，並可有效改善鋼鐵廠軋鋼製程常見的電壓閃爍與驟降問題，透過電力補償協同控制技術，穩定廠區電網運作，確保高精密生產線穩定運行。

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廣錠能源總經理詹子奇表示，廣錠能源結合重電大廠華城（1519）負責交流端盤體變壓器、晟曦科技負責消防、機電與土木工程，以及新捷能資訊提供能源管理系統，並整合全球頂尖儲能硬體設備，採用一體機設計與「一簇一管理」架構，提升系統安全性與可靠度，並對客戶提出「保證可用容量」服務。

此外，廣錠能源更進一步聚焦「全生命週期儲能資產管理平台」，服務範圍涵蓋投資前財務評估、規劃設計、案場施工、長期維運代操，以及電池退役與梯次回收等一站式服務，從傳統工程承攬模式進一步升級為能源資產管理服務。

展望後市，廖良彬認為，隨著AI算力中心與電力備援UPS需求增加，加上半導體產業持續擴張，對電力穩定度要求日益提高，將帶動下一波儲能需求成長。同時，鋼鐵與重工業者面臨國際碳關稅（CBAM）與高電價壓力，建置表後儲能已從加分題轉為必考題，公司將持續搶攻智慧儲能與微電網市場商機。

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