中東衝突持續全球股市卻逆勢創新高 分析師給出5大原因

伊朗戰爭開打已將近2個月，全球股市卻逆勢上漲，分析師解釋有5大原因。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕伊朗戰爭開打已將近2個月，全球股市卻逆勢上漲。從美國到台灣再到南韓，出現了1種明顯脫節的現象：儘管地緣政治緊張局勢依舊居高不下，全球股市卻正朝著歷史高點奮力攀升。

在最初的動盪過後，金融市場大都已不再糾結於這場衝突，而是關注企業的基本面，即使油價依然在高檔盤旋。投資人正湧入人工智慧（AI）概念股和新興市場股票，這顯示最劇烈的市場波動已經過去，美元也回吐了自衝突爆發以來的漲幅。

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保德信投資管理（PGIM）固定收益新興市場宏觀研究主管波蘭（Magdalena Polan）表示：「投資人繼續關注全球流動性，抱持樂觀態度看待基本面。」

《彭博》報導，分析師認為，市場對這場地緣政治衝突沒做出更負面反應有5個原因。

首先，不確定性已經觸頂。分析師表示，市場已經消化了最壞的情況，並相信衝突最終會得到解決。由於華府和德黑蘭的官員都對談判抱持開放態度，加上延長停火的聲明，市場對達成協議仍充滿信心。換句話說，儘管地緣政治緊張局勢持續存在，但投資人越來越相信，外交斡旋才是最終的結局，而非全面崩潰。

第二，投資人逢低買進的心態。鋪天蓋地的新聞轟炸和川普總統頻繁的政策轉變，讓許多投資人措手不及。許多人想起了2022年初爆發的俄烏戰爭，當時股市一開始出現拋售，大宗商品價格飆升，但市場很快就恢復了正常。多年來受新聞標題驅動的市場波動和逢低買入的心態，進一步打消了投資人長期看空的心態。

第三，石油需求萎縮等因素起到的緩衝作用。這場戰爭造成的能源供應衝擊可能推高了石油和汽油價格，但除了部分新興國家嚴重短缺外，尚未引發許多人擔心的全面經濟停擺。創紀錄的戰略儲油釋放、主要產油國的部分閒置產能，以及需求萎縮，目前都起到了緩衝作用。然而，荷姆茲海峽的持續中斷仍有可能升級為更嚴重的經濟後果。

第四，企業獲利狀況良好。企業獲利為市場注入了一劑強心針。《彭博》彙編的數據顯示，目前標普500指數成分股中近80%已公布第1季業績，且獲利超出分析師預期。多家券商已上調全年獲利成長預期，促使分析師對企業基本面更加樂觀。

最後是AI浪潮捲土重來。科技股一直是推動股市上漲的主要動力，在強勁的AI需求推動下，企業獲利在疫情期間展現出韌性。南韓記憶體晶片製造商SK海力士23日公布第1季利潤成長5倍，並重申了增加資本支出的計劃。加上先前台積電上調了2026年營收預期，三星電子公布第1季獲利成長8倍。分析師表示，超大規模資料中心即將公布的獲利和支出計畫，將是推動股價進一步上漲的關鍵催化劑。

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