亞洲光學攜手美商Frore Systems 攻AI資料中心液冷商機

亞光攜手美商Frore Systems。圖右為亞光董事長賴以仁。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）今日宣布，與美國Frore Systems公司簽訂合作備忘錄，雙方將攜手合作AI資料中心液冷散熱技術，將克服AI資料中心日益增長的熱管理挑戰，強化其運算效率，目標成為全球大型資料數據中心業者的長期合作夥伴。

亞光指出，未來規劃於菲律賓工廠發展先進液冷散熱生產製造，展望未來，著眼於AI產業快速發展，亞光運用多元化的光學產品設計與精密製造實力，積極掌握產業發展趨勢，持續投入各種先進技術布局，將發揮創新領先優勢。

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亞光說明，Frore Systems公司總部位於美國矽谷，為全球先進散熱技術的先驅，致力於釋放資料中心、工業嵌入式系統及消費電子產品的極致效能。其LiquidJet產品，以創新「3D短迴圈噴射通道冷板技術」大幅提升GPU運算表現，LiquidJet憑藉其獨特的設計與可量產的製造方式，能提升更高的GPU效能，並顯著優於採用傳統製造工藝的散熱板。

此外，Frore Systems也推出全球首款革命性固態主動冷卻晶片AirJet，獲得全球主要OEM廠商及系統集成商採用，廣泛應用於消費、工業及邊緣設備領域。

而亞光子公司精熙國際於2024年起與Frore Systems公司合作建立高度信任，此次雙方合作先進液冷散熱技術，結合精熙國際精密加工專業，以及亞光集團卓越營運管理能力，將持續深化Frore Systems與亞光策略夥伴關係，擴大合作範圍。

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