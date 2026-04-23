雅特力多元化產品布局開花結果 首季獲利年增386％

雅特力董事長王國雍。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕智原（3035）旗下MUC廠雅特力（6907）公布第一季合併財務報表，單季合併營收為6.53億元，季增51%，年增75%，營業毛利為2.29億元，季增57%，年增76%，毛利率持續優化，較上季提升至35%。營業利益躍升至0.81億元，季增幅度高達113%，年增更達350%，營業利潤率達12%，歸屬於母公司業主之稅後淨利為0.68億元，較上季增加89%，更較去年同期大幅增加386%，基本每股盈餘（EPS）為1.16元。

雅特力表示，首季整體表現呈現穩健成長態勢，並非仰賴單一產品或客戶，而是來自多元產品線與市場策略同步發酵，顯示長期推動的「多元化產品布局」轉型策略已逐步開花結果，成長動能主要來自兩大方向。首先，既有客戶與應用持續深化，多項既有客戶的新產品已陸續進入量產（SOP）階段，為營運奠定穩固基礎。其次，在新客群與新應用方面，公司策略性切入多個新興領域，初期出貨量已顯著放大，為營收注入新動能。

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在產品線表現方面，核心既有應用持續穩定成長。其中，智慧運輸領域以兩輪電動車為主要引擎，持續帶動整體業績；智慧家居產品如掃地機器人與洗地機，受惠於客戶推出新世代機種，出貨量穩步攀升；智慧商業應用方面，電子白板與微型印表機亦維持穩健發展。

此外，雅特力在AIoT及新興應用領域的布局已進入收成階段。去年積極投入的高技術門檻產品，包括高階電競鍵鼠、擦窗機器人、泳池清潔機器人及3D印表機等，均開始貢獻實質營收。其中，電競市場受規格升級帶動，高單價鍵鼠需求明顯成長；智慧家居應用則由室內清潔延伸至擦窗與泳池等利基市場，開拓全新成長空間。在智慧工業領域，3D印表機隨著應用範圍持續擴展，需求逐步放量，已成為支撐公司營收成長的重要支柱之一。

展望未來，雅特力表示，將持續深化多元產品策略，並積極拓展新應用場景，以維持長期穩健成長動能。

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