股民注意！台積電ADR溢價跌至1年低點 瑞銀看好這1事

分析師表示，台積電在台灣交易的股價與其美國掛牌的ADR之間的價差縮小，正在營造新的交易良機。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》23日披露，瑞銀集團指出，台積電（2330）在台灣交易的股價與其美國掛牌的ADR之間的價差縮小，創造一個新的交易機會。

瑞銀台灣證券部門主管Eric Sung在報告中指出，避險基金交易員應考慮買入台積電ADR，同時做空在台北上市的台積電股票。他表示，伊朗戰爭引發的避險情緒，對外國機構投資者的影響比本地投資者更為顯著，隨著市場情緒好轉，可能會推動ADR溢價的反彈。

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瑞銀報告指出，儘管油價、通膨和地緣政治最終可能會影響終端需求，本土投資人仍看好在台灣實際看到的 AI 產業由下而上的展望。他預料本土投資人對台積電股票會保持堅定不移的信心，外資信心也會好轉，這將造成 ADR 溢價回歸正常水準。

彭博數據顯示，台積電 ADR本月平均溢價已滑落至 17%，降至一年來低點，低於去年 12 月近 26%的差距，以日線來看，溢價在台積電16日法說會同日觸及 10% 的低位。過去一年來，平均溢價約在 22% 左右。近期溢價的收窄直接反映市場情緒的轉變，這一走勢表明，外國機構投資者更願意重新入場交易，押注溢價回到正常水準。

瑞銀報告強調，對於避險基金而言，當溢價約10%時，買進ADR並賣出台灣股票是合理的做法，當溢價近30%時，反向交易比較有吸引力。對於僅做多的投資人，在溢價 10% 的水準將部分持股轉換為ADR可能較有利。

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