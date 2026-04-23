「巨大暫扣令」遭監院要求檢討 勞動部3點回應

監察院針對巨大案，要求勞動部檢討改進勞動法規，勞動部23日發佈3點回應。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕巨大集團（9921）因涉強迫勞動爭議，遭美國海關暨邊境保護局發布暫扣令（WRO），監察院經過調查，對主管機關勞動部要求檢討改進，勞動部今（23）發佈3點聲明，強調對國際供應鏈人權治理趨勢已有嚴正認知，將強化政府輔導協助企業辨識風險、持續滾動檢討相關法規接軌國際。

針對監察院通過調查報告指出，我國勞動人權法規與制度及國際ILO（國際勞工組織）公約仍存落差，要求勞動部檢討改進，勞動部表示，全球供應鏈人權治理標準快速演進，歐美主要貿易夥伴已陸續將ILO強迫勞動指標納入企業盡責調查的勞動人權規範。尤其美國已對60個經濟體啟動是否遏止強迫勞動商品進口的審查，歐盟《禁止強迫勞動產品上市規章》（FLR）將於2027年12月全面實施。

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勞動部表示，已嚴正認知此一趨勢，於今年2月發布「企業防制強迫勞動參考指引」，將ILO 11項強迫勞動指標，例如抵債勞務、扣發薪資、生活條件，轉化為可操作的實務工具，透過「五大構面」行動架構與「四大核心工具」，引導企業從自身管理延伸至整體供應鏈，涵蓋風險自我評估，協助企業接軌國際人權治理框架。

其次、在全球供應鏈治理趨勢下，無論是品牌商、供應鏈廠商，公平招募移工風險高低已直接影響企業的市場地位與聲譽。勞動部表示，已與經濟部合作，自今年3月起，持續透過跨部會宣導及入場輔導，協助企業將符合規範要求轉化為競爭優勢，共同強化台灣在國際永續供應鏈中的正面形象。

最後，勞動部表示，已規劃修正就業服務法第5條及第40條等相關規定，全面禁止雇主或仲介扣留勞工護照、工作許可等身分文件及收取保證金等行為，以符合國際規範。

勞動部強調，面對國際人權規範持續提升的趨勢，將持續蒐整國際法規資訊，適時研議修正相關勞動法規，確保國內制度與國際標準接軌。

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