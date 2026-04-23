保誠人壽推2張新保單 搶攻長期保障與資產規劃需求

保誠人壽宣布推出兩檔高資產專屬商品，以強化客戶對家庭保障的長期規劃能力，兼顧保障與資產規劃需求。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕隨著全球壽險市場持續擴張，經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，2024年OECD國家之壽險業總保費增長約7.8%，突顯長期保障對家庭與資產管理的重要性。保誠人壽今天宣布，推出兩檔高資產專屬商品，以強化他們對家庭保障的長期規劃能力，使高資產人士在面對不同人生階段時，能兼顧保障與資產規劃需求。

保誠人壽表示，臺灣致力於2025年起全面推動「亞洲資產管理中心」，吸引許多高資產人士投入。面對這樣的市場環境，高資產族群對保障的需求也日益多元，他們不僅關注家庭安全，也希望在保單規劃中保有資產靈活性。

請繼續往下閱讀...

因此，保誠人壽推出兩張新保單，包括：「保誠人壽榮傳一生外幣終身壽險（定期給付型）」以及「保誠人壽榮滿一生外幣終身壽險（定期給付型）」，以強化他們對家庭保障的長期規劃能力，使高資產人士在面對不同人生階段時，能兼顧保障與資產規劃需求。

這兩檔商品皆為美元英式分紅保單，採一次性躉繳方式，投保年齡18至80歲，保額10萬至1000萬美元，涵蓋身故保險金或喪葬費用保險金、以及祝壽保險金；並具備「長青額外分紅保額」機制，自保單屆滿第五保單年度起即有機會開始滾存至保額，且紅利分配達90%，高於主管機關所規定最低70%之規範，更貼近客戶保障與規劃彈性。

其中「保誠人壽榮傳一生外幣終身壽險（定期給付型）」專注家庭保障，讓家庭在長期規劃中獲得穩定保護；「保誠人壽榮滿一生外幣終身壽險（定期給付型）」則強調資產靈活安排，保單設計具有彈性，協助高資產客戶兼顧保障與財富配置。

以40歲甲先生為例，他是餐飲集團接班人，育有兩名子女，透過投保「保誠人壽榮傳一生外幣終身壽險（定期給付型）」，規劃基本保險金額265萬235美元，在投保時原躉繳保費為205萬1282美元，達高保費享1.0%折扣，折扣後躉繳保費200萬美元。

若以假設中分紅、投資報酬率5.5%為例，在「長青額外分紅保額」的機制下，保單屆滿第五年起保額即額外增加1145萬8026美元，當年度末之保障、即增至1404萬7306美元。若程先生在保險年齡89歲時身故，保單將給付3533萬4258美元之身故保險金予保險受益人，實現家庭愛與財富穩健傳承。

此外，針對重視保障穩定性、同時希望保有資產運用彈性的高資產客戶，保誠人壽亦提供保費融資機制註4，作為保障規劃的補充工具。該機制係透過明確的批註條款與金融機構合作設計，於保單有效期間內，針對保費融資、保險金給付與契約權利行使等事項，訂有清楚且一致的作業規範。

保誠人壽表示，在不影響保單保障效力的前提下，協助客戶於人生不同階段更有彈性地安排資產運用，同時確保保障權益與相關流程皆依約定與法規辦理，讓保險回歸長期保障本質，成為家庭風險管理中的穩健支撐。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法