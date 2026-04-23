3月軍工業績大增 八貫首季EPS達2.08元創新高

八貫首季EPS達2.08元創新高。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕TPU（熱可塑性聚氨酯彈性體）大廠八貫企業（1342）公告今年第一季營收9.17億元、稅後淨利1.62億元、每股稅後盈餘（EPS）2.08元。八貫表示，第一季戶外與醫療產品持續成長，航太救生較去年同期持平，加上3月軍工業績月增達125％，使得營收獲利再寫新高，以目前訂單能見度來看，至第三季產能稼動率可達滿載。

八貫指出，第一季毛利率27.2％較去年第四季26.1％增加1.1個百分點，主要是訂單增加帶動產能滿載的規模經濟效益顯現，首季毛利率創近三個季度新高，再有業外匯兌淨利挹注；同時，八貫也表示，第一季戶外與醫療產品繳出亮眼業績，航太救生亦較去年同期持平，加上3月軍工業績月增達125％，多元產品布局持續發揮綜效，以目前訂單能見度來看，至第三季產能稼動率可達滿載，已提前備齊今年五月前生產所需料件，並與客戶溝通後續價格調整機制，適度反映成本變動。

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八貫認為，全球地緣政治風險升溫，各國積極強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，國防與航太需求長期趨勢帶動下，旗下航太與軍工產品線將成為成長關鍵引擎，期接單動能持續擴張下，全年營收表現雙位數成長無虞。

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