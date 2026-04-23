信邦簽署氫能合作協議 鎖定AI應用生態系

信邦電子與威杰能源合作協議書簽約儀式，展開氫能佈局藍圖。（信邦提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕連接線大廠信邦（3023）擴大綠色能源布局，在全球淨零排放與能源轉型趨勢下，管理層攜手台灣氫能技術公司威杰能源，雙方將結合氫能供電系統、系統整合與製造能力，鎖定AI算力中心、商用無人機、微型電動車及氫能移動式微電網等應用場域，打造綠色能源解決方案生態系，搶攻新能源商機。

隨著人工智慧（AI）應用快速發展，資料中心與算力中心用電需求持續攀升，市場對低碳、穩定且具備長時間供電能力的能源解決方案需求同步升溫。信邦此次攜手威杰能源，切入氫能供電市場，市場解讀，將有助於公司在既有工業應用與綠能布局之外，進一步卡位AI基礎建設帶動的新商機。

請繼續往下閱讀...

信邦表示，公司近年持續投入綠色能源相關技術與應用，透過整合不同能源技術與產業夥伴，打造更具彈性與可持續性的能源解決方案。此次合作夥伴威杰能源，為台灣少數長期投入氫能應用技術研發的企業之一，團隊在氫能領域累積多年技術經驗，致力將氫能科技應用於移動式載具及AI算力中心發電應用。

根據雙方合作內容，信邦將結合威杰能源的氫能供電系統，共同拓展不同應用場景的市場機會，涵蓋微型電動車、商用無人機、氫能移動式微電網，以及案場級算力中心供電系統等。透過氫能供電系統導入，未來在需要長時間運作、低噪音與低碳排的場景中，可望提供新的能源選項，補足現有電池技術在部分應用環境中的限制。

信邦指出，公司近年持續尋找與自身理念相同的合作夥伴，希望與更多綠色解決方案提供者共同建立開放且可持續發展的合作生態系，透過技術供應商、系統整合商與營運夥伴之間合作，逐步形成可在不同城市與應用場景中複製的綠能解決方案模式。

此外，信邦也觀察到部分城市在移動式能源需求上的新機會。例如都會區內移動式餐車（Food Truck）長期依賴燃油發電機供電，不僅碳排放高，也伴隨噪音與空氣污染問題，未來若導入更低碳且低噪音的氫能方案，將有助改善城市環境並提升能源使用效率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法