高德地圖引發國安警戒！導航技術涉及中國「一帶一路」戰略

中國地圖服務平台高德地圖，在台引發資安爭議。（翻攝自網路）

〔記者邱巧貞／台北報導〕中國地圖服務平台App高德地圖（Amap），近期因在台灣推出「紅綠燈倒數」與「車道級導航」等功能，引發外界關注，甚至成為立法院質詢焦點，關於其資料來源與資安風險的討論度也同步升溫，使這款應用程式迅速引爆討論，而究竟什麼是高德地圖？

高德地圖由高德軟件開發，公司成立於2002年，總部位於中國北京，並於2014年被阿里巴巴集團全資收購，納入其數位生態體系。如今，高德地圖已成為中國最主要的地圖與導航服務之一，在中國市場，與百度地圖並列兩大主流地圖服務。

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在功能定位上，高德地圖主打「精準導航」與「即時資訊整合」，具備即時路況分析、壅塞預測與車道級導航等能力，並在部分地區提供紅綠燈秒數倒數功能，提升行車判斷效率。此外，其服務整合汽車、機車與步行導航，並涵蓋大眾運輸轉乘與叫車功能。近年更導入3D地圖與AR實境導航，並串聯餐飲搜尋、外送與旅遊資訊，逐步從單一導航工具轉型為生活服務入口。

高德地圖的發展亦與阿里巴巴集團生態系高度連動，不僅作為物流與配送的重要底層地圖基礎，也支撐外送平台（如餓了麼）及各類O2O（線上到線下）服務運作。

然而，在海外市場，高德地圖的運作模式明顯不同，由於交通號誌與即時路況等資料多涉及政府系統，多數國家並未對外開放，高德在海外通常仰賴第三方圖資與非即時資料。正如數發部長林宜敬指出，高德地圖並未與台灣官方資料串接，其使用的地圖底圖係向荷蘭業者購買，並非直接在台蒐集；至於備受討論的紅綠燈倒數功能，也非連接交通部或地方政府資料庫，而是透過觀察用戶在路口等待行為進行推估。

根據阿里巴巴集團與高德軟件過去對外說法，高德地圖早在2010年代中後期即已支援海外地圖服務。不過當時仍以地點搜尋與路線導航等基礎功能為主，使用者規模有限，整體討論度不高。

值得關注的是，2023年適逢中國「一帶一路」倡議10周年，高德在相關活動中以「一張中國人的世界地圖」作為宣傳口號，強調呼應國家戰略布局。當時由高德集團總裁（現任董事長）劉振飛正式對外宣布「世界地圖」產品上線，將服務版圖擴展至全球200多個國家與地區，並結合中國北斗衛星導航系統的全球定位能力，整體定位帶有濃厚官方政策色彩。

數發部資安署署長蔡福隆今日表示，資安院已針對高德地圖展開資安檢測，並預計於5月中旬召開記者會，向外界說明相關風險並提醒民眾注意。蔡福隆指出，依據中國相關法規，中國政府對企業資料具有調取權限，民間亦有配合義務；在此架構下，包含定位與行動軌跡等使用數據，可能回傳至中國境內伺服器，進而存在被蒐集與運用的風險，呼籲民眾審慎評估使用。

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