半年暴衝1萬點、日經站上6萬秒翻黑 日網友大喊「不安」

日經平均指數今日一度衝破6萬點。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日經平均指數在23日早盤首度突破6萬點大關，刷新歷史紀錄。日媒報導，日經平均指數今日首度突破6萬點大關，距離去年10月站上5萬點僅約半年時間，東京股市寫下歷史新頁，而「6萬區間」與「日經6萬」等關鍵詞也同步爆紅，在社群平台X（前稱Twitter）迅速竄升，成為熱門關鍵字。

據報導，日本社群上討論瞬間炸開，有人興奮直呼「終於來到6萬點！」，也有人質疑「日本真的撐得住嗎？」、「今天到底發生什麼事？」、「只是瞬間而已，收盤能站穩嗎？」市場甚至還出現，網友對日經平均指數觸及6萬關卡表示「不安」，顯示市場情緒在狂熱與不安之間擺盪。

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日媒指出，日股此波上漲主因之一，是市場傳出美國與伊朗停火協議延長，對戰事邁向結束的預期升溫，帶動風險資產上漲。儘管有人擔心市場過熱，但也有人認為，如果企業獲利保持強勁，股價還會繼續上漲。

回顧這波漲勢，日經平均指數在去年10月27日於「股市上漲、日圓貶值、債券下跌」的政策交易氛圍下突破5萬點，其後在AI產業成長預期與企業業績亮眼的推動下持續走高。今年1月傳出眾議院解散消息後，市場押注預期首相高市早苗將推行擴張性財政政策，股價上漲速度加快。

2月9日，日本自民黨在大選中取得壓倒性勝利後的首個交易日，日股一度上漲超過3000點。 2月底一度突破5萬9300點，逼近6萬點。

不過，3月局勢急轉直下，中東緊張升溫與油價飆升衝擊市場信心，指數一度回落至5萬500點附近。進入4月後，隨著市場對局勢緩解的期待升高，股市逐步回穩反彈。目前市場傳出，日經將於今年內挑戰6萬5000點的樂觀預期。

從長期來看，日經平均指數在1989年泡沫經濟時期曾創下3萬8915點的歷史高點，之後歷經長期低迷，在安倍第二任期的「安倍經濟學」政策下，經濟恢復上升趨勢，並在2024年2月達到近34年來的歷史最高水準。

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