拒「南電北送」力抗北市收耗水費？ 經濟部未正面回答

經濟部次長何晉滄今（23）日表示，耗水費是針對「耗水大戶」收取的費用，不適用政府機關間，且翡翠水庫發電產生的尾水，可以直接排放到直潭壩或青潭堰再利用，不會有耗水問題。（圖由行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕台北翡翠水庫管理局長林裕益日前表示，因台電不同意付耗水補償費，將不再支援緊急供電。被問到是否以拒絕「南電北送」作為台北市徵收耗水補償費的談判條件？經濟部次長何晉滄今（23）日在行政院會後記者會並未正面回答，他僅表示，耗水費是針對「耗水大戶」收取的費用，不適用政府機關間，且翡翠水庫發電產生的尾水，可以直接排放到直潭壩或青潭堰再利用，不會有耗水問題。

台北市長蔣萬安昨指出，已指示副市長張溫德聯繫台電與水利署，盡快面對面坐下來好好談。對於是否收到市府的會議通知？何晉滄指出，若要協商，應是協商發電補償費或發電費率，若台北市政府有善意回應，台電公司會配合洽談。

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民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆日前在立法院質詢時質疑，台北市2025年發電量2.9億度，用電量卻超過164.1億度，超支逾160億度，仰賴全國電網供電，都是從中南部等外縣市輸送，北市是否也應負擔輸電成本？北市拿「耗水費」當作援引法源依據，根本不合理，佔了全台灣的便宜亂找名目要收錢，簡直是「得了便宜還賣乖」，北市怎麼不計算國家為北市負擔多少輸電成本？

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