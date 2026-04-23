不是沒房最可怕！40歲後才買房最大陷阱曝光 恐變「退休破產倒數計時」

在「付房租很浪費」的觀念驅動下，許多40歲族群被推向購屋決策臨界點。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕在「付房租很浪費」、「不買房就是在燒錢」的觀念驅動下，許多40歲族群被推向購屋決策臨界點。然而理財專家提醒，房貸不僅是資產配置問題，更可能直接影響退休現金流與人生彈性。日本一名45歲上班族前田健一郎（化名）一家四口住在東京首都圈，在家庭空間不足與「45歲為房貸申請極限」的壓力下，最終在銷售中心當場決定購屋，並背上35年期房貸，預計將還款至80歲。但專家提醒，房貸還清不是終點，真正的挑戰其實在退休之後，恐有導致老後破產的風險。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本理財規劃師藤原洋子分享了改編自真實案例的故事。前田先生雖然月薪達到62萬日圓（約12.47萬元新台幣），但他和40歲有著兼職工作的妻子，以及16歲的高中長子與13歲的國中女兒住在一起，但隨著孩子越來越大，這個每月13萬日圓（約2.61萬元新台幣）租金的公寓空間逐漸不足，他們決定前往銷售中心，開始考慮「打造自己的家」。

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現場銷售人員向前田先生說：「如果要辦35年房貸，現在就是極限。45歲申貸，80歲才能還清。再晚就得縮短貸款年限，月付金會大幅增加，所以現在就是『最後期限』。」在這番言論下，前田先生心想：「確實是這樣，或許已經沒有時間再猶豫了。」於是在半推半就之下決定簽約。

雖然如願買下夢想中的房子，看著家人雀躍的模樣令人欣慰，但前田先生內心卻始終有種沉重壓力揮之不去。

藤原洋子分析指出，40歲後購屋最大的風險不在「買不買」，而在「現金流結構被鎖死」。以該案例推算，若65歲退休後到80歲還清房貸時，仍必須支付每個月15萬日圓（約3.01萬元新台幣）的房貸，退休後總還款金額可能高達2700萬日圓（約543.24萬元新台幣），等同直接吃掉退休現金流。

此外，當子女仍處於升學階段時，家庭支出同時疊加教育費與房屋維修費，如外牆整修、設備汰換，容易形成「雙重財務壓力」。更關鍵的是退休後的現金流落差：若退休年金收入約27萬日圓（約5.43萬元新台幣），但房貸仍需15萬日圓，每月可支配生活費僅剩12萬日圓（約2.41萬元新台幣），將迫使家庭動用存款補貼日常開支，長期恐造成資產侵蝕。

藤原洋子表示，「付房租很浪費」這種想法，其實過於單一，租屋的本質，是用租金換取人生彈性與資金流動性，在景氣波動與家庭階段變化較大的情境下，反而可能提升整體財務韌性；藤原洋子指出，若改採「延後購屋」策略，以租屋取代買房，理論上可保留更多現金部位，未來在55歲後仍可依照家庭需求重新選擇居住型態，包括購買中古屋或調整居住地。

藤原洋子強調，要不要買房子其實沒有標準答案，房子應該是讓家人幸福的「場所」，而不是壓力來源。房子本身算是資產配置工具，若過度壓縮現金流，即便擁有自住房產，也可能在退休階段面臨「資產有餘、現金不足」的結構性風險。

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