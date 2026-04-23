美光苗栗新廠招募千人 5/30 、6/13 辦兩場徵才

苗栗縣政府攜手美光科技辦理在地人才招募記者會。（記者張勳騰攝）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕知名記憶體大廠美光科技公司於苗栗縣銅鑼鄉設立新廠，將於今年底前招募約1千名新進員工，苗栗縣政府攜手美光科技在5月30日、6月13日，分別在苗栗青年創業指揮部與銅鑼鄉銅鑼灣會館舉辦現場徵才活動；美光科技高層強調，美光人才需求很廣泛，邀請轉職及返鄉人才加入美光行列。

苗栗縣政府勞工及青年發展處為推動高科技產業在地布局、強化苗栗整體就業動能，今（23）日攜手美光科技辦理「科技扎根・苗栗躍升」在地人才招募記者會，宣布徵才訊息。

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台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬，說明徵才訊息。（記者張勳騰攝）

台灣美光前段晶圓製造暨營運副總裁鍾聯彬指出，為因應 AI 應用持續擴展的需求，美光將營運版圖延伸至苗栗，並持續導入先進技術，投入先進記憶體製程發展；此次招募職缺涵蓋製程、設備、品質、廠務及環安衛等多元領域，並提供完善的培訓制度與明確的職涯發展規劃，接下來還會有更多人才招募，並與縣內大學合作，提供有吸引力及競爭力的工作環境，提供發揮長才的舞台。

苗栗縣長鍾東錦表示，以歡迎的心情，迎接美光在苗栗銅鑼設廠，顯示國際大廠對苗栗投資環境與人力素質的高度肯定；隨著高科技產業進駐，將有效帶動在地就業機會成長，苗栗保證水電、人力充足，未來將努力認真招商引資，帶動苗栗產業升級。

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