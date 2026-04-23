寶可夢卡牌成美竊賊新寵兒 一年漲幅最高300％

有專家分析，過去1年內寶可夢卡牌平均漲幅高達200至300%；示意圖，圖與新聞事件無關。（法新社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕近日在美國，高價值「寶可夢卡牌」的竊盜搶案頻傳，這項非現金或珠寶的熱門收藏品成了竊賊新寵兒，經營另類投資的財富管理集團總裁馬斯特（Jared Mast）分析，過去1年內卡牌的價值平均漲幅高達200至300%。

《早安美國》報導，20日芝加哥一家卡牌店遭竊，損失金額高達10萬美元（約新台幣318萬元）。3週前，溫哥華警方接獲5起通報也是關於「寶可夢卡牌」的搶劫案；2月時，加州也有3位嫌疑人被指控從收藏品店盜竊價值高達數百萬美元的「寶可夢卡牌」。

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今年1月時，紐約有間「寶可夢卡牌」商店在社群平台分享遭竊詳情，並附上影片「3位持槍劫匪將 40多人鎖在店內，用槍指著他們的臉，砸碎店門，搶走了商品」，事後紐約警察局發言人向美國廣播公司證實了這起事件，並指出竊賊偷走商品和現金。據悉被竊物品總價值超過11萬美元（約新台幣350萬元）。

經營另類投資的財富管理集團總裁馬斯特說明，由於AI人工智慧的進步導致許多工作機會消失，民眾對經濟前景不安，導致資金轉向具備保值與轉售功能的「實體資產」，例如「寶可夢卡片」，以便持有保值並轉售。

馬斯特強調，寶可夢作為全球最大智慧財產權（IP），其市場地位難以撼動。此外，「寶可夢卡牌」因缺乏獨特的辨識特徵（與鑽石不同），使得贓物在網路上銷售或重新送評鑑定後，極易轉賣變現。

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