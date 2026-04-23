焦點股》貿聯-KY：美系外資目標價3665元 觸及新天價

美系外資最新報告看好貿聯-KY受惠人工智慧伺服器帶動高速傳輸與高功率連接需求爆發，維持「加碼」評等。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕美系外資最新報告看好貿聯-KY（3665）受惠人工智慧（AI）伺服器帶動高速傳輸與高功率連接需求爆發，維持「加碼（Overweight）」評等，並將目標價由2150元大幅調升至3665元。貿聯-KY今日盤中觸及漲停價2810元，創歷史新高，截至下午1時7分暫報2745元，漲幅7.44%，成交量6001張。

美系外資指出，貿聯在Power Interconnect（電源互連）業務將受惠今年伺服器出貨成長，尤其輝達（NVIDIA）Blackwell GPU機櫃大量出貨，帶動高功率線束需求攀升；2027年則可望進一步受惠Rubin GPU機櫃與獨立高壓直流電（HVDC）電源機櫃，隨著電力密度提升，規格升級將推升單機價值量（Dollar Content）。

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在Data Interconnect（資料互連）方面，美系外資預期，主動式電纜（AEC）產品將於2026、2027年持續成長，主要受惠超大規模雲端服務商（Hyperscaler）在特殊應用晶片（ASIC）與GPU伺服器擴大採用，以及傳輸速率升級至800G、1.6T。展望2028年，AEC能否進一步升級至3.2T，以及Credo主動式LED纜線（ALC）產品滲透率，將成為後續觀察重點。

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